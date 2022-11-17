Знакомство с Эстонией: прибывающие к нам по долгосрочной визе иностранцы смогут бесплатно посетить культурные мероприятия

„Чтобы иностранцы были более заинтересованы в получении различных практических знаний о жизни в Эстонии и, таким образом, улучшали свое умение справляться с будничными вопросами, мы объединили консультационные семинары с развлекательной культурной программой. Эти мероприятия до сих пор принимались очень тепло, и интерес к ним растет“, — радуется положительному отзыву Мартин Ляэн, руководитель предприятия Expat Relocation Estonia, отвечающего за проведение консультационных обучений.

Координатор программы „Новое в Эстонии“ Валерия Михайлова рассказала, что идея проведения культурных программ с консультационными семинарами родилась из 5-летнего опыта, когда она руководила обучающими программами Kultuurisamm. „Мы в своей команде заметили, что через сферу культуры можно прекрасно показать происходящее в Эстонии, а также мотивировать людей активно участвовать в общественной жизни. Такие мероприятия дают иностранцам возможность практиковать эстонский язык и находить точки соприкосновения через культуру, которая объединяет и вдохновляет“, - пояснила она.

До конца года граждане третьих стран, прибывшие в страну по визе D, могут принять участие во многих бесплатных мероприятий, которые проводятся как на русском, так и на английском языках. Мероприятия проходят в KUMU, музее под открытым небом Рокка-аль-Маре, Эстонском национальном музее и других местах. Ранее состоялись экскурсии вместе с практическими мастер-классами в Художественной гавани Вийнисту, на мызе Ания, в Таллиннском зоопарке и в MUBA. „В подобных местах точно не будет недостатка в хороших культурных переживаниях“, — сказала Михайлова и призвала всех желающих принять участие в этих программах смелее регистрироваться, потому что в течение ноября в календарь мероприятий будет добавлено еще больше разных обучений.