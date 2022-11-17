Знакомство с Эстонией: прибывающие к нам по долгосрочной визе иностранцы смогут бесплатно посетить культурные мероприятия(1)
В ноябре и декабре для иностранных граждан, прибывших в страну по визе D, проводятся увлекательные культурные программы, в рамках которых также состоятся консультационные семинары для поддержки адаптации к жизни в Эстонии.
„Чтобы иностранцы были более заинтересованы в получении различных практических знаний о жизни в Эстонии и, таким образом, улучшали свое умение справляться с будничными вопросами, мы объединили консультационные семинары с развлекательной культурной программой. Эти мероприятия до сих пор принимались очень тепло, и интерес к ним растет“, — радуется положительному отзыву Мартин Ляэн, руководитель предприятия Expat Relocation Estonia, отвечающего за проведение консультационных обучений.
Координатор программы „Новое в Эстонии“ Валерия Михайлова рассказала, что идея проведения культурных программ с консультационными семинарами родилась из 5-летнего опыта, когда она руководила обучающими программами Kultuurisamm. „Мы в своей команде заметили, что через сферу культуры можно прекрасно показать происходящее в Эстонии, а также мотивировать людей активно участвовать в общественной жизни. Такие мероприятия дают иностранцам возможность практиковать эстонский язык и находить точки соприкосновения через культуру, которая объединяет и вдохновляет“, - пояснила она.
До конца года граждане третьих стран, прибывшие в страну по визе D, могут принять участие во многих бесплатных мероприятий, которые проводятся как на русском, так и на английском языках. Мероприятия проходят в KUMU, музее под открытым небом Рокка-аль-Маре, Эстонском национальном музее и других местах. Ранее состоялись экскурсии вместе с практическими мастер-классами в Художественной гавани Вийнисту, на мызе Ания, в Таллиннском зоопарке и в MUBA. „В подобных местах точно не будет недостатка в хороших культурных переживаниях“, — сказала Михайлова и призвала всех желающих принять участие в этих программах смелее регистрироваться, потому что в течение ноября в календарь мероприятий будет добавлено еще больше разных обучений.
В течение дня, помимо получения нового культурного опыта, участники также немало узнают о том, как легче адаптироваться в Эстонии и на какие обстоятельства следует обращать больше внимание в этом процессе. Программа охватывает такие темы, как основы эстонского государства и общества, трудовое право и медицина. Кроме того, участники узнают об образовательным учреждениях страны, рассказывается о поддержке в изучении эстонского языка, а также предоставляется информация о различных социальных услугах как государства, так и третьего сектора.
Культурные программы будут проводиться до конца 2022 года, и на них можно зарегистрироваться по адресу https://newinestonia.ee.
Долгосрочная виза (D-виза) выдается для пребывания в Эстонии на срок до двенадцати месяцев подряд с пребыванием до 365 дней. Долгосрочная виза дает право перемещаться по Шенгенской зоне на срок до 90 дней в течение 180 дней. На основании визы D, помимо граждан третьих стран, приехавших с целью работы, в страну прибывают и иностранные студенты. Большинство работников по визе D прибывает в Эстонию из Украины, за ней следуют Россия, Беларусь, Молдова и Узбекистан.