Рийгикогу отклонил предложение EKRE убрать русский язык из публичного пространства

Согласно предложению, к эстонскому тексту можно было добавить перевод на иностранный язык, но не на русский. В то же время эстонский текст должен был быть на первом месте и лучше просматриваться, чем текст на иностранном языке. Кроме того, должны были быть обеспечены контроль за соблюдением требований и ответственность.

„Живущие здесь долгие годы, а также после восстановления независимости республики русскоязычные люди в большинстве своем в той или иной степени говорят по-эстонски. А те, кто приехал сюда в последние месяцы - совершенно безъязыкие. Меня совершенно не интересует, как они тут будут справляться с решением своих проблем, меня волнует только, каково эстонцам будет скоро в Эстонии“, - заявил в поддержку предложения председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме.

По словам депутата Рийгикогу, центриста Яака Ааба, речь скорее всего идет о предвыборной кампании, но при этом трудно понять, чего добивается EKRE.

„С одной стороны, они стараются привлекать избирателей из русскоязычной среды. С другой стороны - предложили запретить использовать русский язык везде: в учреждениях государственных и местных самоуправлений, на предприятиях. То есть даже информацию нельзя давать на русском языке, что было важно, например, при коронавирусе, при кризисных ситуациях. Самое удивительное, что может быть перевод каких-то текстов на любом другом иностранном языке, только не на русском. Это абсурдное предложение, - сказал Ааб. - Мы против этого. Надо считаться с ситуацией, которая сложилась в Эстонии, где проживает довольно много русскоязычных людей, и использовать русский язык, чтобы информировать людей, чтобы они понимали, когда покупают товары. Конечно, мы поддерживаем, чтобы больше людей умели говорить на эстонском языке, но запрещать один язык полностью - это абсурд“.

Председатель конституционной комиссии Рийгикогу, социал-демократ Эдуард Одинец также считает, что предложение EKRE выглядит абсурдными. „Это означает запрет на использование русского языка на территории Эстонии. Такое предложение и поведение партии EKRE мне совершенно непонятно“, - сказал Одинец.