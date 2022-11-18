Цены на шиномонтаж сравнялись: многие небольшие фирмы повысили стоимость шиномонтажных работ

Как сообщили шиномонтажные мастерские, в настоящий момент очереди на замену шин составляют примерно семь-десять дней. Как сказал представитель фирмы Kummiproff Карл-Эрго Кулла, каждую осень одно и то же — зима приходит для всех неожиданно.

Согласился с ним и представитель Rehvitakso OÜ, по словам которого в этом году автовладельцы до последней минуты тянули с заменой резины. „Сейчас ощущается легкая паника, телефон звонит, не переставая“, - сказал работник Rehvitakso OÜ, говоря о сложившейся ситуации.