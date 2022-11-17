МНЕНИЕ | Россия готовится выколачивать деньги из своих граждан

В России предлагают заморозить активы предпринимателей, которые уехали из страны после начала так называемой „специальной военной операции“ в Украине. Это должно прежде всего коснуться тех, кто приобрел свои активы во время приватизации в 90-е годы и руководителей государственных корпораций. Доходы от этих бизнесов, по мысли автора концепции, должны пойти на финансирования войны. Это только начало, когда денег будет не хватать ни на что, российское государство может дойти и до имущества простых граждан, уехавших из страны из-за нежелания воевать.

Письмо с предложением принять конфискационные меры к уехавшим направил глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Григоренко. Кутепов предлагает брать пример с так называемых „недружественных стран“, где после 24 февраля идут активные процессы поиска российских активов и замораживание средств и имущества тех, кто выступает за войну. Только у нас будет все наоборот, нужно выявить активы уехавших из России после начала войны, заморозить их, а доходы отправить на финансирование военных действий. Еще сенатор предлагает доначислисть налоги за сделки с имуществом уехавших, в размере от 30 до 50% от суммы сделки. Средства иностранных инвесторов из недружественных стран, по мнению Кутепова, нужно направить на восстановление Крымского моста.