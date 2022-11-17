МНЕНИЕ | Россия готовится выколачивать деньги из своих граждан(47)
Когда денег будет не хватать ни на что, российское государство может дойти и до имущества простых граждан, уехавших из страны из-за нежелания воевать, пишет журналист Сергей Ковальченко в своей колонке для RusDelfi.
В России предлагают заморозить активы предпринимателей, которые уехали из страны после начала так называемой „специальной военной операции“ в Украине. Это должно прежде всего коснуться тех, кто приобрел свои активы во время приватизации в 90-е годы и руководителей государственных корпораций. Доходы от этих бизнесов, по мысли автора концепции, должны пойти на финансирования войны. Это только начало, когда денег будет не хватать ни на что, российское государство может дойти и до имущества простых граждан, уехавших из страны из-за нежелания воевать.