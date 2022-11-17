С первым снегом! Зимние погодные условия требуют осторожности всех участников движения
В среду вечером в Таллинне выпал первый снег, согласно прогнозу погоды сегодня ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура воздуха опустится ниже нуля градусов, поэтому дороги могут стать скользкими. Партнеры города проводят профилактическую противогололедную обработку основных дорог, однако всем участникам дорожного движения следует быть осторожными.
Согласно прогнозу метеослужбы, сегодня ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Около полуночи небо прояснится, температура воздуха опустится ниже 0°C, влажные дорожные покрытия могут покрыться льдом, возможен иней. Дороги станут скользкими. В пятницу ожидается ясная погода без осадков, температура воздуха ниже нуля градусов.
„Со вчерашнего дня партнеры города использовали для борьбы обледенением 13,3 тонны соли и 4,2 тонны раствора хлоридов, но, несмотря на это, водителям следует оценивать дорожные условия, выбирать подходящую скорость движения и стиль вождения, а также запастись терпением, - сказал и.о. руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. – Скорость движения должна соответствовать погодным условиям, она может быть меньше максимально допустимой скорости. Мы рекомендуем водителям выбирать медленную скорость движения, чтобы привыкнуть к новым дорожным условиям. Очень важно соблюдать безопасную дистанцию и избегать опасных маневров. Водителям, использующим летние покрышки, следует тщательно оценивать дорожные условия и взвешивать необходимость поездки, поскольку в сложившихся условиях движение на летней резине является опасным“.
„Мы также призываем к осторожности пешеходов и велосипедистов, поскольку тротуары и велосипедные дорожки также могут неожиданно стать скользкими“, - добавил Сульг.
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за очистку многих тротуаров несет ответственность собственник прилегающей к дороге недвижимости, который при необходимости должен осуществлять и противогололедную обработку тротуаров. Для борьбы с гололедом можно использовать гранитную крошку диаметром 2-6 мм (использование золы, песка и хлоридов не допускается). Со своей стороны, город бесплатно распределяет между квартирными товариществами и владельцами частных домов гранитную крошку – об этом можно узнать у районных управ.
С проблемами по поводу обслуживания улиц можно обращаться по номеру городской помощи 14410.