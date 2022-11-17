С первым снегом! Зимние погодные условия требуют осторожности всех участников движения

Согласно прогнозу метеослужбы, сегодня ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Около полуночи небо прояснится, температура воздуха опустится ниже 0°C, влажные дорожные покрытия могут покрыться льдом, возможен иней. Дороги станут скользкими. В пятницу ожидается ясная погода без осадков, температура воздуха ниже нуля градусов.

„Со вчерашнего дня партнеры города использовали для борьбы обледенением 13,3 тонны соли и 4,2 тонны раствора хлоридов, но, несмотря на это, водителям следует оценивать дорожные условия, выбирать подходящую скорость движения и стиль вождения, а также запастись терпением, - сказал и.о. руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. – Скорость движения должна соответствовать погодным условиям, она может быть меньше максимально допустимой скорости. Мы рекомендуем водителям выбирать медленную скорость движения, чтобы привыкнуть к новым дорожным условиям. Очень важно соблюдать безопасную дистанцию и избегать опасных маневров. Водителям, использующим летние покрышки, следует тщательно оценивать дорожные условия и взвешивать необходимость поездки, поскольку в сложившихся условиях движение на летней резине является опасным“.

„Мы также призываем к осторожности пешеходов и велосипедистов, поскольку тротуары и велосипедные дорожки также могут неожиданно стать скользкими“, - добавил Сульг.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за очистку многих тротуаров несет ответственность собственник прилегающей к дороге недвижимости, который при необходимости должен осуществлять и противогололедную обработку тротуаров. Для борьбы с гололедом можно использовать гранитную крошку диаметром 2-6 мм (использование золы, песка и хлоридов не допускается). Со своей стороны, город бесплатно распределяет между квартирными товариществами и владельцами частных домов гранитную крошку – об этом можно узнать у районных управ.

С проблемами по поводу обслуживания улиц можно обращаться по номеру городской помощи 14410.