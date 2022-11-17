17.11.2022, 15:11
Почему Украина не признает своей упавшую в Польше ракету, как утверждают НАТО и Польша?(20)
Эксперты: так украинцы пытаются получить доступ к расследованию
ФОТО: | Delfi Meedia
Возражения украинцев в контексте ракетного инцидента могут нанести ущерб отношениям между НАТО и Украиной, а также освобождению „джинна заговора“, - считают эксперты в области безопасности.
Прошло два дня с момента инцидента с ракетой, повысившего уровень беспокойства во всем мире. Сейчас несколькими источниками подтверждено, что ракета, ставшая причиной гибели двух человек в Польше, принадлежала украинскому зенитно-ракетному комплексу, но сами украинцы не хотят полдверждать это в своей риторике: Зеленский противоречит позиции, высказанной президентом Польши, президентом США и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.