Прошло два дня с момента инцидента с ракетой, повысившего уровень беспокойства во всем мире. Сейчас несколькими источниками подтверждено, что ракета , ставшая причиной гибели двух человек в Польше, принадлежала украинскому зенитно-ракетному комплексу, но сами украинцы не хотят полдверждать это в своей риторике: Зеленский противоречит позиции, высказанной президент ом Польши, президентом США и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

„У меня нет сомнений, что это была не наша ракета и не наш ракетный удар“, — заявил президент Зеленский на пресс-конференции в среду. „Я хочу, чтобы мы были честными, и если это произошло из-за того, что мы использовали ПВО, желаю увидеть доказательства“.