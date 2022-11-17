За рубежом
17.11.2022, 15:11

Почему Украина не признает своей упавшую в Польше ракету, как утверждают НАТО и Польша?

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Эксперты: так украинцы пытаются получить доступ к расследованию
Слева Калев Стойческу, справа Райнер Сакс
Слева Калев Стойческу, справа Райнер Сакс
ФОТО: Delfi | Delfi Meedia

Возражения украинцев в контексте ракетного инцидента могут нанести ущерб отношениям между НАТО и Украиной, а также освобождению „джинна заговора“, - считают эксперты в области безопасности.

Прошло два дня с момента инцидента с ракетой, повысившего уровень беспокойства во всем мире. Сейчас несколькими источниками подтверждено, что ракета, ставшая причиной гибели двух человек в Польше, принадлежала украинскому зенитно-ракетному комплексу, но сами украинцы не хотят полдверждать это в своей риторике: Зеленский противоречит позиции, высказанной президентом Польши, президентом США и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

„У меня нет сомнений, что это была не наша ракета и не наш ракетный удар“, — заявил президент Зеленский на пресс-конференции в среду. „Я хочу, чтобы мы были честными, и если это произошло из-за того, что мы использовали ПВО, желаю увидеть доказательства“.

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