Смартфон Mate 50 Pro с мощными камерами делает фото и видео профессионального уровня

Устройство также позволяет выбирать между различными режимами съемки, а также установить и автоматический режим, который дает возможность смарт-устройству адаптироваться к окружающей среде, чтобы сделать лучший снимок с наиболее подходящей диафрагмой. При этом продвинутые любители фотографии могут в профессиональном режиме вручную изменить как глубину резкости, так и степень размытия. Таким образом можно делать исключительные портреты, текстуры, пейзажи или же переключиться на макросъемку, чтобы сделать фотографии с четким передним планом и размытым фоном.

Всего в новом смартфоне Mate 50 Pro размещено 4 основные и 2 фронтальные камеры. Главной особенностью модели является тыловая камера с 50-мегапиксельной подвижной диафрагмой, чья 10-ступенчатая регулируемая физическая диафрагма представляет собой высочайшую оптическую систему. Благодаря тому, что свет лучше проходит через диафрагму камеры, вы можете делать снимки и видеоролики более высокого качества, на которых четче отображаются яркость, свет и тени, а также холодные и теплые тона.

Поскольку большая часть нашей жизни сегодня отражается в социальных сетях, то крайне важно иметь хороший селфи-инструмент и телефон, который поможет запечатлеть самые красивые моменты своей повседневной жизни. По этой причине ожидания по части качества устройства в целом, четкости фотографий и видео, а также аппаратных возможностей телефона для обработки полученного контента становятся все более высокими. Хорошая новость заключается в том, что разработчики Huawei выпустили устройство, которое определенно станет топовым среди любителей фотографии — смартфон Mate 50 Pro, который превосходит все ожидания и является самой мощной моделью телефона в истории технологической компании. Это подтверждается и международным рейтингом DXOMARK, тестирующим фотокамеры смартфонов, по оценке которого модель Mate 50 Pro признана смартфоном с самыми лучшими камерами во всем мире.

Благодаря усовершенствованной технологии теперь даже снимки, сделанные в темноте, получаются более детализированными по сравнению с предыдущими моделями смартфонов, и можно больше не беспокоиться о смазанных фотографиях при слабом освещении или темноте.

Для функционирования всех этих новшеств основная камера Huawei Mate 50 Pro оснащена мощной светочувствительностью и алгоритмом, позволяющим делать резкие и детализированные ночные снимки с откалиброванной яркостью и как с холодными, так и с теплыми тонами. Это означает, что режим ночной съемки позволяет делать фотографии на самом высоком уровне с очень четкими светлыми и темными областями, а также холодными и теплыми цветами даже в условиях низкой освещенности, и при этом контуры объектов не размываются, объекты не пропадают с кадра, а цветовая гамма не пестрит нереальными цветами.

Портретные фотографии выходят на новый уровень

В наши дни умение делать хорошее селфи — это, благодаря влиянию социальных сетей, стало критически важным навыком, так что портретная фотография стала одной из самых популярных видов съемки в последние годы. Телефоны серии Mate 50 позволяют сегментировать отдельные части фото и при необходимости использовать эти области кадра для размытия фона, чтобы лучше подчеркнуть человека на переднем плане портрета.

В то же время, благодаря большой физической диафрагме телефона и специальным оптическим алгоритмам, важные детали портрета могут быть дополнительно адаптированы — например, кожа может выглядеть более гладкой, ее тон более естественным, а глазам будет предана большая яркость.

Мощное увеличение, улавливающее каждую деталь

Если для того, чтобы сделать свой собственный портрет или же сфотографировать себя в компании друзей нужно разместить смартфон на стоящем чуть вдалеке штативе или какой-то опоре, то больше не нужно беспокоиться о качестве такой фотографии. То же самое касается и съемки видео с приближением. А именно, с моделью Huawei Mate 50 Pro, благодаря перископической камере и 100-кратному зуму, можно приближать объекты в кадре без потери качества. Инновационная широкоугольная макрокамера также поддерживает супермакросъемку, которая позволяет увеличивать детали и фиксировать их исключительно четко. То же самое касается и макросъемки видео, когда даже при съемке движущихся сцен запечатлеваемые объекты при увеличении остаются четкими и детализированными.

Так что все, что нужно сделать, это выбрать самый крутой тренд TikTok или актуальный рилс Instagram, и записать свой ролик с помощью смартфона Mate 50 Pro, у которого на сегодня самые мощные камеры на технологическом рынке!