Рапорт о собаке, убившей в Таллинне маленького ребенка, все еще не готов

В сентябре произошел трагический случай: в одной из квартир Таллинна собака загрызла четырехлетнего ребенка. Животное отправили в приют в Пальяссааре, где поведение собаки оценил специалист. Он сказал, что у животного проявляется некоторое беспокойство, но не агрессия.

Тем не менее, в октябре собака напала на работника приюта. Это стало шоком, поскольку до этого она не подавала никаких признаков, которые могли бы указывать на возможное нападение. Сотрудник приюта отделался синяками и царапинами.

После этого случая в приюте собаку усыпили.

При этом рапорт специалиста по поведению все еще не готов. Пресс-секретарь Varjupaikade MTÜ Анни-Анете Мыйсамаа сообщила, что они „направили специалисту по поведению несколько напоминаний. Он проводил оценку собаки на добровольной основе в дополнение к своему очень напряженному графику, и понятно, что подготовка отчета после решения об эвтаназии не была столь критической по времени“.

Ранее о возможных причинах поведения собаки RusDelfi рассказала кинолог и зоопсихолог Анастасия Павлова. По ее мнению, животное довели до укуса. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.