В Окружном суде Гааги оглашен приговор по делу о крушении лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который 17 июля 2014 года выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур и был сбит в небе над Донбассом ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) „Бук“. Погибли все 298 пассажиров и членов экипажа.

В причастности к крушению самолета обвиняются:

Игорь Гиркин (Стрелков) - гражданин России - министр обороны самопровозглашенной ДНР, отставной офицер ФСБ.

Сергей Дубинский - гражданин России - старший офицер ГРУ армии России в отставке.

Олег Пулатов - гражданин России - подполковник запаса ВДВ армии России.

Леонид Харченко - гражданин Украины - командир разведподразделения ГРУ ДНР.

Прокуратура Нидерландов запросила для каждого из них пожизненный срок, но подчеркивает, что никто из обвиняемых лично не участвовал в пуске ракеты по „Боингу“.

Председательствующий Хендрийк Стенхёйс объявил, что суд пришел к заключению, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) „Бук“, из района Первомайска, как и утверждало обвинение. Это подтверждается многочисленными и неоспоримыми уликами, включая фотографии инверсионного следа ракеты, свидетельские показания, спутниковые снимки, фрагменты разбившегося ракеты „Бук“ на месте крушения, в т. ч. в телах жертв, радиоперехваты и т.д. Аргументы российской стороны, в т. ч. концерна „Алмаз-Антей“, указывающие на виновность Украины в запуске „Бука“, по мнению суда, имеют следы фальсификации.

Суд отмечает, что запуск ракеты „Бук“ не мог произойти случайно или по нерсторожности. Однако в данном случае, по мнению суда, экипаж, запустивший ракету, считал, что целится в военный самолет.