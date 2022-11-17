ОНЛАЙН | Мир узнает правду? Сегодня будет оглашен приговор по делу о крушении MH17

Председательствующий Хендрийк Стенхёйс объявил, что суд пришел к заключению, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) „Бук“, из района Первомайска, как и утверждало обвинение.

Также, по мнению суда, вооруженный конфликт, начавшийся весной 2014 года на востоке Украины, имел черты международного. По его мнению, Россия осуществляла общий контроль над военным конфликтом со стороны сепаратистов. Некоторые руководители т. н. ДНР, например Бородай, имели связи с Россией, Гиркин и ряд других военных командиров были российскими гражданами. Суд также считает, что начиная с середины мая 2014 года РФ и самостоятельно осуществляла военную активность на территории т. н. ДНР.

В Окружном суде Гааги начинается оглашение приговора по делу о крушении лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который 17 июля 2014 года выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур и был сбит в небе над Донбассом ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) „Бук“.

В причастности к крушению самолета обвиняются:

Игорь Гиркин (Стрелков) - гражданин России - министр обороны самопровозглашенной ДНР, отставной офицер ФСБ.

Сергей Дубинский - гражданин России - старший офицер ГРУ армии России в отставке.

Олег Пулатов - гражданин России - подполковник запаса ВДВ армии России.

Леонид Харченко - гражданин Украины - командир разведподразделения ГРУ ДНР.

Прокуратура Нидерландов запросила для каждого из них пожизненный срок, но подчеркивает, что никто из обвиняемых лично не участвовал в пуске ракеты по „Боингу“.