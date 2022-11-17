ОНЛАЙН | Идет оглашение приговора по делу о крушении MH17: Boeing был сбит из российского „Бука“ сепаратистами ДНР, трое из четырех обвиняемых признаны виновными(19)
Спустя восемь лет после крушения „Боинга“ в небе над Донбассом суд Нидерландов вынесет свой приговор уже сегодня. Дело рассматривалось на протяжение двух с половиной лет, изучались все возможные улики и допрашивались свидетели. Россия же продолжает называть его политизированным, предвзятым и однобоким. Трое из четырех обвиняемых признаны судом виновными: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Четвертый, Олег Пулатов, опавдан.
Председательствующий Хендрийк Стенхёйс объявил, что суд пришел к заключению, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) „Бук“, из района Первомайска, как и утверждало обвинение. Это подтверждается многочисленными и неоспоримыми уликами, включая фотографии инверсионного следа ракеты, свидетельские показания, спутниковые снимки, фрагменты разбившегося ракеты „Бук“ на месте крушения, в т. ч. в телах жертв, радиоперехваты и т.д. Аргументы российской стороны, в т. ч. концерна „Алмаз-Антей“, указывающие на виновность Украины в запуске „Бука“, по мнению суда, имеют следы фальсификации.
Суд отмечает, что запуск ракеты „Бук“ не мог произойти случайно или по нерсторожности. Однако в данном случае, по мнению суда, экипаж, запустивший ракету, считал, что целится в военный самолет.
Также, по мнению суда, вооруженный конфликт, начавшийся весной 2014 года на востоке Украины, имел черты международного. По его мнению, Россия осуществляла общий контроль над военным конфликтом со стороны сепаратистов. Некоторые руководители т. н. ДНР, например Бородай, имели связи с Россией, Гиркин и ряд других военных командиров были российскими гражданами. Суд также считает, что начиная с середины мая 2014 года РФ и самостоятельно осуществляла военную активность на территории т. н. ДНР.
Харченко по приказу Дубинского руководил перемещением „Бука“ на место, откуда был осуществлен пуск ракеты, а затем его возвращением на предыдущую позицию. Таким образом он признан соучастником в совершении преступления, непосредственными исполнителями были его прямые подчиненные.
Дубинский координировал перемещение „Бука“ в ночь с 16 на 17 июля с территории РФ в район Первомайска. Суд также признал его соучастником.
Гиркин как высшое военное должностное лицо т. н. ДНР несет ответственность за все боевые действия. Суд не нашел свидетельств, что он был участвовал в операции по перемещению и применению „Бука“. Однако улики указывают, что он участвовал в возвращении „Бука“ на территорию РФ. Суд квалифицировал его как функционального соучастника преступления.
Аргументы обвинения об участии Пулатова в операции с „Буком“ суд счел недостаточными. Он оправдан.
Суд признал обоснованными претензии родственников погибших на возмещение морального ущерба.
В Окружном суде Гааги начинается оглашение приговора по делу о крушении лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который 17 июля 2014 года выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур и был сбит в небе над Донбассом ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) „Бук“.
В причастности к крушению самолета обвиняются:
Игорь Гиркин (Стрелков) - гражданин России - министр обороны самопровозглашенной ДНР, отставной офицер ФСБ.
Сергей Дубинский - гражданин России - старший офицер ГРУ армии России в отставке.
Олег Пулатов - гражданин России - подполковник запаса ВДВ армии России.
Леонид Харченко - гражданин Украины - командир разведподразделения ГРУ ДНР.
Прокуратура Нидерландов запросила для каждого из них пожизненный срок, но подчеркивает, что никто из обвиняемых лично не участвовал в пуске ракеты по „Боингу“.