ОНЛАЙН | Идет оглашение приговора по делу о крушении MH17: Boeing был сбит из российского „Бука“ сепаратистами ДНР, трое из четырех обвиняемых признаны виновными

Председательствующий Хендрийк Стенхёйс объявил, что суд пришел к заключению, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) „Бук“, из района Первомайска, как и утверждало обвинение. Это подтверждается многочисленными и неоспоримыми уликами, включая фотографии инверсионного следа ракеты, свидетельские показания, спутниковые снимки, фрагменты разбившегося ракеты „Бук“ на месте крушения, в т. ч. в телах жертв, радиоперехваты и т.д. Аргументы российской стороны, в т. ч. концерна „Алмаз-Антей“, указывающие на виновность Украины в запуске „Бука“, по мнению суда, имеют следы фальсификации.

Суд отмечает, что запуск ракеты „Бук“ не мог произойти случайно или по нерсторожности. Однако в данном случае, по мнению суда, экипаж, запустивший ракету, считал, что целится в военный самолет.

Также, по мнению суда, вооруженный конфликт, начавшийся весной 2014 года на востоке Украины, имел черты международного. По его мнению, Россия осуществляла общий контроль над военным конфликтом со стороны сепаратистов. Некоторые руководители т. н. ДНР, например Бородай, имели связи с Россией, Гиркин и ряд других военных командиров были российскими гражданами. Суд также считает, что начиная с середины мая 2014 года РФ и самостоятельно осуществляла военную активность на территории т. н. ДНР.

Харченко по приказу Дубинского руководил перемещением „Бука“ на место, откуда был осуществлен пуск ракеты, а затем его возвращением на предыдущую позицию. Таким образом он признан соучастником в совершении преступления, непосредственными исполнителями были его прямые подчиненные.

Дубинский координировал перемещение „Бука“ в ночь с 16 на 17 июля с территории РФ в район Первомайска. Суд также признал его соучастником.