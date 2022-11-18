18.11.2022, 08:25
Государственный железнодорожный перевозчик продолжает сокращать работников(31)
ФОТО: | Delfi Meedia
Осуществляющая перевозки по железной дороге фирма Operail не берется утверждать, что сокращений на предприятии больше не будет, пишет издание Ärileht.
Во вторник, 15 ноября, предприятие Operail первый раз в этом году уведомило Кассу по безработице о планируемом коллективном сокращении работников. По данным Кассы по безработице, предприятие сократит работников в Харьюском, Ляэнеском, Ида-Вируском и Тартуском уездах. Хотя предприятие сокращает работников с начала года, на этот раз сокращение будет коллективным.