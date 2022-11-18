Государственный железнодорожный перевозчик продолжает сокращать работников

Во вторник, 15 ноября, предприятие Operail первый раз в этом году уведомило Кассу по безработице о планируемом коллективном сокращении работников. По данным Кассы по безработице, предприятие сократит работников в Харьюском, Ляэнеском, Ида-Вируском и Тартуском уездах. Хотя предприятие сокращает работников с начала года, на этот раз сокращение будет коллективным.

По словам руководителя отдела по персоналу и маркетингу Яне Этверк, тенденции, из-за которых Operail приходится сокращать работников, наметились еще во второй половине прошлого года, когда стали снижаться объемы грузоперевозок. Поначалу еще была надежда на то, что ситуация изменится к лучшему, но в конце прошлого года предприятие уведомило Кассу по безработице о первом коллективном сокращении. С начала года значительно снизилась нагрузка в Муугаском депо, которое занимается обслуживанием и ремонтом локомотивов. Хотя коллективных сокращений предприятие не проводило, работников продолжали сокращать в течение всего года, что было связано с новыми санкциями на некоторые грузы, из-за чего объемы грузов постепенно сокращались.