„Украинские дети почти не думают об образовании. Они ждут, когда закончится война“. Истории родителей, чьи дети не посещают школу с первых дней войны в Украине

Отвечая нам, Михаил рассуждает и о качестве образования, которое сегодня получают украинские дети. Он акцентирует внимание на том, что оно сильно упало за время войны: „О каком качестве образования может идти речь, если почти каждый урок прерывается сигналом о воздушной тревоге? Под звуки сирен дети хватают рюкзаки и спускаются в подвалы, на закрытые парковки, в бомбоубежища, в метро. И так каждый день, туда-назад“.

„Это вынужденная мера, но альтернатив ей нет“, — говорит отец школьника. — Учитывая тезисы российской пропаганды о том, что школы используются для дислоцирования бойцов Вооруженных сил Украины, можно ожидать ракетные удары по учебным заведениям. Для любого родителя — это как страшный сон. Нельзя представить ничего хуже, чем угроза жизни твоего ребенка“.

Сейчас, во время полномасштабной войны, родителям школьника чудом удается сохранять такой график. Но с одной корректировкой — учеба теперь проходит дистанционно. Решение о переходе на онлайн формат обучения приняла администрация школы, но родители Ивана (как и большинство родителей его одноклассников) полностью поддержали такое решение.

Мы общаемся с Михаилом, отцом тринадцатилетнего Ивана Перцева, который учится в восьмом классе киевской школы „Оптима“. Родители Ивана развелись несколько лет назад, попытавшись найти оптимальную модель времяпровождения с ребенком: две недели мальчик живет с матерью, потом две недели — с отцом. Такой формат не наскучивает Ивану, ведь он успевает провести время с обоими родителями и не чувствует себя лишенным заботы и внимания.

Наша редакция поинтересовалась у родителей украинских школьников, как им удалось приспособить себя и детей к новым условиям и угрозам.

Часть украинских школ и детских садов разрушена и не подлежит восстановлению: в них и не поднимался вопрос о возможности обучения детей оффлайн. С 1 сентября открылись только те учебные заведения, которые уцелели после ракетных атак и имеют бомбоубежище. В большинстве из них график учебы следующий: неделя — онлайн (дома), неделя — оффлайн (в школе). Но если неделя начинается с массированного ракетного обстрела или атаки дронами-камикадзе — дети остаются дома до следующего понедельника.

Детские психологи подтверждают, что реакция детей на сигналы воздушной тревоги — одна из главных проблем, которая сегодня беспокоит и родителей, и преподавателей. Среди основных предосторожностей было то, что ученики будут паниковать, не будут слушать руководителя и создавать хаос. По мнению психологов, украинские учителя уже научились адаптироваться к этому.

Украинская учительница начальных классов и финалистка премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 Оксана Хомич рассказала в интервью изданию „РБК Украина“ о том, по какому алгоритму нужно действовать во время воздушной тревоги.

После того, как раздался сигнал, Оксана должна максимально быстро и оперативно организовать класс. С собой преподаватель обязательно имеет список учащихся, чтобы совершить перекличку. „Когда дети собраны, мы вместе направляемся по соответствующему маршруту к укрытию, которое размещено в нашей школе. Каждый класс имеет свое место. Далее я перечисляю всех учащихся класса. После чего пишу в родительскую группу о том, что мы находимся в укрытии. Родители должны быть проинформированы“, — говорит Оксана.

Ева Аверина учится в пятом классе. Ее родители в разводе; Ева живет с мамой Анастасией, которая просит не разглашать в статье название и номер школы, где учится ее дочь. „Сейчас война, сложное и тяжелое время, когда опасность мерещится со всех сторон“, — говорит мама школьницы.

При этом Анастасия уточняет, что решение о дистанционном образовании было принято ею негативно: „Я решила не вывозить дочь во время войны из страны, так как считаю, что ребенок должен посещать школу, получать знания в полном объеме. Если школа полностью соответствует уровню защиты в военное время и на территории есть правильно организованное бомбоубежище и никто не пренебрегает правилами поведения, обучение может продолжаться“. По ее мнению, каждый родитель сам должен принимать решение, где и в каком формате должен обучаться ребенок.

В условиях, когда ракетная угроза для жителей Киева сохраняется, а интенсивность атак увеличивается, безопасность детей в школах остается под большим вопросом. Каждый украинец, независимо от своего возраста, верит в скорую победу на всех фронтах. Михаил Перцев, родитель одного из героев этого репортажа, подводя итог, говорит главную суть происходящего: „Украинские дети почти не думают об образовании. Они ждут чуда, ждут дня, когда закончится война“.

Украина продолжает жить в ожидании окончания войны.







