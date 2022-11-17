Власти Украины сообщили о новых российских ударах. В Одессе и Днепре произошли взрывы

Утром 17 ноября был нанесен массированный удар по объекту инфраструктуры Одесской области, сообщил глава обладминистрации Максим Марченко. Также взрыв произошел в самой Одессе, пишет местное издание „Думская“. В нескольких домах выбило стекла.

В городе Днепр произошли четыре взрыва, пишет украинский журналист Анатолий Шарий. По данным замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в результате обстрела Днепра есть „несколько попаданий в два инфраструктурных объекта“. По предварительным данным, пострадал один человек.

Взрывы также были слышны утром в Киеве. Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба заявил, что в регионе работает система ПВО. По предварительной информации, над Киевом сбиты две крылатые ракеты и четыре дрона-камикадзе.

В Харьковской области, сообщил глава администрации региона Олег Синегубов, российские войска нанесли удар по объекту критически важной инфраструктуры в Изюмском районе. В результате пострадали три человека, работавших на объекте, их госпитализировали.

Воздушная тревога была объявлена утром 17 ноября по всей территории Украины.

Украинская энергетическая компания ДТЭК начала вводить экстренные отключения электроэнергии по всей территории страны.

Владимир Зеленский опубликовал видео из Днепра, на котором запечатлен момент российского ракетного удара по городу. Президент Украины сопроводил ролик следующей подписью:

„Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий“.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.