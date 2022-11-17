Ужас! Пьяный водитель огромного грузовика врезался в автобус с молодыми хоккеистами
Чуть больше четырех лет прошло с тех пор, как хоккейный мир узнал о трагедии, связанной с командой „Гумбольдт Бронкос“. Тогда автобус молодежной команды из канадской провинции Саскатчеван столкнулся с грузовиком с прицепом, который не уступил дорогу на перекрестке, двигаясь со скоростью около 100 км/ч. Итогом того жуткого инцидента стало 16 смертей молодых парней из „Гумбольдта“ и 13 пострадавших, часть из которых стала инвалидами.
И вот — новая авария. В минувшую субботу в штате Индиана, в городе с говорящим названием Варшава (в округе с таким же звучным польским именем Костюшко) произошло очень похожее столкновение. Автобус с хоккейной командой подготовительного колледжа Святого Игнатиуса столкнулся с тягачом с прицепом. В автобусе было 23 хоккеиста и два тренера — студенческая команда возвращалась с турнира, который проходил в военной академии Калвера.
По словам полиции, водитель автобуса на перекрестке поворачивал налево с шоссе US 30, когда водитель полуприцепа проехал на красный свет и врезался в заднюю часть автобуса, перевернув его на бок. После столкновения грузовик не затормозил, а продолжил гнать.
„Водитель полуприцепа продолжил движение на запад и был остановлен менее чем в миле от перекрестка после того, как съехал с проезжей части в кювет“, — говорится в отчете полицейских.
По словам стражей порядка, прибывшие на место происшествия „обнаружили сильный запах алкогольного напитка, исходящий от водителя и в кабине полуприцепа“. А согласно данным свидетелей, „пьяный грузовик“ уже на протяжении часа хамски вел себя на других участках дороги, развивая чрезвычайно высокую скорость и двигаясь по полосе, где ему нельзя было находиться“. В полицию поступали звонки об опасном тягаче, но остановить его до того, как он протаранил автобус, не получилось.
На главный вопрос — что с парнями–хоккеистами команды, которая имеет прозвище „Волчья стая“, есть успокаивающий ответ. На этот раз обошлось без летального исхода, но травмы некоторые игроки получили очень серьезные. Трое студентов после аварии находились в „крайне критическом состоянии“, но все решила оперативность медиков. Хоккеисты были доставлены в лютеранскую больницу Форт-Уэйна и, по словам капитана варшавской полиции Брэда Келлара, к утру воскресенья они были переведены в стабильное состояние.
„Мы все остались вместе после удара и молились, чтобы никто из нас не скончался“, — сказал один из хоккеистов после того, как ему была оперативно сделана небольшая операция.
Несколько человек продолжают лечение в травматологии, а еще 10 хоккеистов не пострадали. На другом школьном автобусе все были доставлены в лютеранскую больницу имени Костюшко, где сотрудники уведомили волновавшихся родственников. Всем студентам колледжа, ехавшим в автобусе, от 14 до 17 лет.
Остается лишь надеяться, что пьяный водитель грузовика будет справедливо наказан, а те, кто попал в больницу, счастливо избегут худших последствий и смогут вернуться в хоккей.
Источник - Sport24