Ужас! Пьяный водитель огромного грузовика врезался в автобус с молодыми хоккеистами

И вот — новая авария. В минувшую субботу в штате Индиана, в городе с говорящим названием Варшава (в округе с таким же звучным польским именем Костюшко) произошло очень похожее столкновение. Автобус с хоккейной командой подготовительного колледжа Святого Игнатиуса столкнулся с тягачом с прицепом. В автобусе было 23 хоккеиста и два тренера — студенческая команда возвращалась с турнира, который проходил в военной академии Калвера.

По словам полиции, водитель автобуса на перекрестке поворачивал налево с шоссе US 30, когда водитель полуприцепа проехал на красный свет и врезался в заднюю часть автобуса, перевернув его на бок. После столкновения грузовик не затормозил, а продолжил гнать.

„Водитель полуприцепа продолжил движение на запад и был остановлен менее чем в миле от перекрестка после того, как съехал с проезжей части в кювет“, — говорится в отчете полицейских.

По словам стражей порядка, прибывшие на место происшествия „обнаружили сильный запах алкогольного напитка, исходящий от водителя и в кабине полуприцепа“. А согласно данным свидетелей, „пьяный грузовик“ уже на протяжении часа хамски вел себя на других участках дороги, развивая чрезвычайно высокую скорость и двигаясь по полосе, где ему нельзя было находиться“. В полицию поступали звонки об опасном тягаче, но остановить его до того, как он протаранил автобус, не получилось.

На главный вопрос — что с парнями–хоккеистами команды, которая имеет прозвище „Волчья стая“, есть успокаивающий ответ. На этот раз обошлось без летального исхода, но травмы некоторые игроки получили очень серьезные. Трое студентов после аварии находились в „крайне критическом состоянии“, но все решила оперативность медиков. Хоккеисты были доставлены в лютеранскую больницу Форт-Уэйна и, по словам капитана варшавской полиции Брэда Келлара, к утру воскресенья они были переведены в стабильное состояние.