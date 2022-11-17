С начала войны жители Эстонии с русскими фамилиями стали чаще менять их на эстонские

В среднем за год имя-фамилию меняют примерно 2000 человек. Число желающих сменить фамилию растет. Чиновники напоминают, что существуют слишком редкие фамилии, которые нельзя себе выбирать и, наоборот, слишком распространенные, к которым в этом году добавились такие фамилии, как Коваленко, Эрм, Туйск, Кроон, Киккас. Их тоже нельзя брать, если речь не идет, например, о браке. Что же касается отказа от русских фамилий, то здесь называют две причины, отметили в Министерстве внутренних дел, передает „Актуальная камера“.