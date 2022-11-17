ЧП и криминал
17.11.2022, 08:39

В центре Таллинна произошла цепная авария

 
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ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

За сутки в Эстонии задержали 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

В среду в 17:30 произошло ДТП в деревне Кяркна, где 31-летний мужчина за рулем грузовика Volvo FM-300 сбил пешехода, 63-летнего мужчину, который шел у левого края дороги. Пешехода доставили в Клинику Тартуского университета.

В 17.41 произошло ДТП на улице Лийвалайа в Таллинне, где 38-летняя женщина на Toyota Auris въехала сзади в Toyota Camry, которым управлял 61-летний мужчина. Toyota Camry отбросило на стоявшая перед ним Porsche Cayenne, которым управляла 58-летняя женщина. Точные детали ДТП выясняются. Водителя Toyota Camry доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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