Республиканцы взяли контроль над Палатой представителей США

Республиканская партия США обеспечивает себе контроль над Палатой представителей Конгресса, набрав минимально необходимое для этого большинство, свидетельствуют прогнозы американских СМИ, опубликованные в среду, 16 ноября.

По данным телеканала CNN, по итогам промежуточных выборов республиканцы получают необходимые для контроля над Палатой представителей 218 мест из 435. У Демократической партии, которая до сих пор контролировала нижнюю палату Конгресса, - 210 мест. Нераспределенными на момент публикации остаются еще семь мест.

При этом, как передает телекомпания NBC, республиканцы закрепляют за собой 221 место в Палате представителей, тогда как у демократов - 214 мест.

Маккарти может сменить Пелоси на посту спикера Палаты представителей

Победа Республиканской партии в Палате представителей положит конец второму сроку пребывания демократа Нэнси Пелоси на посту спикера нижней палаты Конгресса. Новым спикером, как ожидается, может стать лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти.

Маккарти приветствовал новости о получении республиканцами большинства в Палате представителей. „Американцы готовы к новому направлению, и республиканцы Палаты представителей готовы его обеспечить“, - написал он в Twitter.

Байден поздравил Маккарти с победой республиканцев

Президент США Джо Байден поздравил Кевина Маккарти с получением его партией большинства в Палате представителей, заявив, что „готов работать с республиканцами Палаты представителей над достижением результатов во благо“ простых американцев.

„Американцы хотят, чтобы мы действовали для них. Они хотят, чтобы мы сосредоточились на проблемах, которые важны для них, и на том, чтобы сделать их жизнь лучше. И я буду работать с любым - республиканцем или демократом, - кто захочет работать со мной, чтобы добиться для них результатов“, - говорится в заявлении главы Белого дома.