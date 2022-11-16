Одинокие пенсионеры Пыхья-Таллинна могут получить продовольственную помощь

„С сегодняшнего для раздаем в управе Пыхья-Таллинна пакеты помощи для пожилых. Для получения комплекта надо заранее зарегистрироваться. Кто этого еще не сделал, то просим позвонить в районную управу по телефонам 645 7000, 645 7040, 645 7096, 645 7009 или заполнить анкету на нашей домашней странице. В комплект входят долгохранящиеся продукты, такие как макароны, греча, масло, мясные консервы и сладости, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. — Расскажите, пожалуйста, об этой возможности своим близким, знакомым и соседям“.

На получение пакета помощи можно записаться до 21 ноября. Для этого следует позвонить в будние дни с 9:00 до 16:00 по телефонам управы Пыхья-Таллинна: 645 7000, 645 7040, 645 7096 и 645 7009 или заполнить анкету на странице https://www.tallinn.ee/ru/pohja/pakety-pomoschi-odinokim-pensioneram

Пакеты помощи выдаются с 16.11.2022 до 16.12.2022 по будням с 9:00 до 16:00 в управе Пыхья-Таллинна по адресу ул. Кари, 13. Для получения пакета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Ходатайствовать о комплекте может пожилой пыхья-таллиннец, если: его место жительства согласно регистру народонаселения находится в районе Пыхья-Таллинн; он(-а) является единственным проживающим в своей квартире или доме по данным регистра народонаселения; он(-а) получает пенсию по старости и ежемесячный доход составляет менее 654 евро.