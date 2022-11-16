Глава государства поддерживает увеличение оборонных расходов Эстонии до 3% ВВП

Карис сказал, что в настоящее время Эстония должна взять на себя четкое обязательство сделать все возможное, чтобы в ближайшие годы обеспечить дополнительный вклад в военную оборону и реальные возможности для защиты населения. „Я поддерживаю дискуссию об увеличении оборонных расходов страны до трех процентов ВВП и половины процента ВВП на невоенные средства оборонной безопасности“, - сказал глава государства.

По словам президента Кариса, стремление нашего восточного соседа повернуть мир в прошлое не позволяет нам пренебрегать безопасностью, и поэтому мы должны принять эти трудные решения скорее раньше, чем позже. По его словам, можно с уверенностью сказать, что российская угроза останется здесь на годы, если не на десятилетия, и поэтому мы обязаны действовать.

„У эстонского государства никогда не будет достаточно ресурсов, ни денег, ни людей, чтобы сделать все то, что мы хотели бы сделать в идеальном мире для защиты нашей страны, - сказал глава государства. - С одной стороны, это означает, что мы будем продолжать в значительной степени полагаться на наших союзников и их военный потенциал. С другой стороны, это означает, что все, что мы решаем сделать, должно быть сделано очень хорошо и очень эффективно, потому что только так мы действительно будем готовы к худшему. Или, говоря более оптимистично, мы будем готовы избежать худшего“.