Глава государства поддерживает увеличение оборонных расходов Эстонии до 3% ВВП(9)
Президент Алар Карис в день празднования 104-й годовщины Сил обороны Эстонии заявил, что поддерживает дискуссию об увеличении оборонных расходов страны до трех процентов ВВП.
Карис сказал, что в настоящее время Эстония должна взять на себя четкое обязательство сделать все возможное, чтобы в ближайшие годы обеспечить дополнительный вклад в военную оборону и реальные возможности для защиты населения. „Я поддерживаю дискуссию об увеличении оборонных расходов страны до трех процентов ВВП и половины процента ВВП на невоенные средства оборонной безопасности“, - сказал глава государства.
По словам президента Кариса, стремление нашего восточного соседа повернуть мир в прошлое не позволяет нам пренебрегать безопасностью, и поэтому мы должны принять эти трудные решения скорее раньше, чем позже. По его словам, можно с уверенностью сказать, что российская угроза останется здесь на годы, если не на десятилетия, и поэтому мы обязаны действовать.
„У эстонского государства никогда не будет достаточно ресурсов, ни денег, ни людей, чтобы сделать все то, что мы хотели бы сделать в идеальном мире для защиты нашей страны, - сказал глава государства. - С одной стороны, это означает, что мы будем продолжать в значительной степени полагаться на наших союзников и их военный потенциал. С другой стороны, это означает, что все, что мы решаем сделать, должно быть сделано очень хорошо и очень эффективно, потому что только так мы действительно будем готовы к худшему. Или, говоря более оптимистично, мы будем готовы избежать худшего“.
Глава государства также коснулся темы важности обороны. „В Украине мы увидели, насколько решающей является воля и готовность народа защищать себя, бороться за независимость своей страны. Будет ли народ Эстонии в период острого кризиса отказываться от своих обязательств по защите государства, как мы происходит в России? Или они останутся и будут бороться, как наши друзья в Украине? - спросил президент Карис. - В основе воли к защите [страны] лежит желание защищать эту страну, даже на поле брани. Это желание приходит только тогда, когда государство дает людям основание защищать свое государство“. По словам президента, работу по поддержанию доверия и желания защищать страну должны выполнять не только военнослужащие Сил обороны, но и все государственные деятели, начиная с президента, парламента и правительства и заканчивая теми, кто представляет страну.
Президент Карис поздравил Силы обороны Эстонии со 104-летием и сказал, что нынешнее время является сложным для безопасности Эстонии, и военнослужащие Сил обороны стоят на передовой этого времени. „Можно даже сказать, что вы главные герои - и я вижу, что вы выполняете эту роль с уверенностью, гордостью и самоотдачей, - сказал глава государства. - Как верховный главнокомандующий, я чувствую себя спокойно и уверенно, зная, что защита Эстонии - в ваших руках. Я обязуюсь стоять с вами на поле государственной обороны, как в легкие, так и в трудные времена“.