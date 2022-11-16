ФОТО | Консульство в Нарве закрылось, но российские паспорта все же выдали

В 15:00 с открытием дверей выездного консульства людей сразу же попросили разделиться на две очереди - на получение документов и на их подачу.

Согласно комментарию одной из жительниц, консульство приезжает раз в месяц в один из городов Ида-Вирумаа, и в прошлом месяце приём состоялся в Кохтла-Ярве. Некоторые из жителей, согласившихся дать комментарий, пользовались услугами выездного консульства впервые, чтобы подать необходимые документы.

Люди, только получившие паспорта, рассказали, что паспорта дают только на пять лет, но исключительно в связи с тем, что на момент подачи документов приём заявок на десятилетние биометрические паспорта был временно приостановлен.

Также жители поделились информацией о выплате пенсий. За последний квартал выплат получено не было в связи с санкционными ограничениями Евросоюза. Пенсионеры жалуются, говоря, что Россия уже неоднократно осуществляла денежные переводы пенсионерам, живущим за границей, но „Евросоюз встал в позу“ и всякие выплаты блокирует, утверждая, что перевода денег вообще не осуществлялось. У граждан РФ, получающих эстонскую пенсию, таких проблем не возникало, и выплаты производятся в срок.

Обстановка была напряжённая, так как собралось немало народу, а время работы выездного консульства было довольно ограничено. За раз принимали по два человека на получение и на подачу. Многие из собравшихся отказывались дать даже анонимный комментарий, никак не объясняя причину отказа.