ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (266-й день) | Продолжается расследование инцидента в Польше, Зеленский уверен, что ракета была не украинской

Лидеры саммита G20 на экстренном заседании обсудили произошедшее в Польше и по итогам заявили, что остаются на связи с Варшавой и следят за ситуацией. „Польша может полностью рассчитывать на нашу поддержку и помощь в продолжающемся расследовании“, - говорится в их заявлении.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков назвал реакцию Запада на инцидент „истеричной и оголтело русофобской“ и обвинил оппонентов в нагнетании напряжения. В российском минобороны заявили, что ракета „однозначно идентифицирована“ как украинская С-300.

Лидер Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц сделали отдельные заявления - все они призвали дождаться итогов расследования произошедшего, прежде чем делать выводы. Украина требует, чтобы ей позволили участвовать в расследовании.

Президент Польши Анджей Дуда в среду заявил, что ракета „с высокой вероятностью“ была выпущена украинскими ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает утверждать, что упавшая накануне в Польше ракета не была украинской. По словам Зеленского, он получил доклады от командования ВСУ и Воздушных сил и „не может им не доверять“.

Украинский парламент поддержал продление в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Согласно указам президента Владимира Зеленского, они продлены на 90 дней.

На фоне возросшей напряженности из-за падения ракеты в Польше с призывом сохранять спокойствие выступил Китай. „В сложившейся ситуации все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы не допустить эскалации ситуации“, - заявила журналистам на брифинге представитель китайского МИДа Мао Нин.

Чехия планирует готовить украинских солдат на своей территории. Правительство Чехии планирует в будущем году подготовить около 4 тыс. солдат ВСУ в рамках особой программы, заявила министр обороны страны Яна Чернохова.

Нижняя палата парламента Чехии объявила власти России „террористическим режимом“. За резолюцию проголосовали 129 из 156 депутатов, присутствовавших на заседании.

Швеция объявила об увеличении объема военной помощи Украине сразу в четыре раза. Новое правительство Швеции в среду объявило о новом пакете военной помощи Украине стоимостью три миллиарда шведских крон (287 млн долларов США) и пакете гуманитарной помощи еще на 720 млн крон (69 млн долларов).

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о „сложной“ ситуации с электроснабжением города.

Перед отступлением из Херсона российские военные заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области так, что его пришлось подорвать, сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Служба безопасности Украины утверждает, что обнаружила в Херсоне еще одну „камеру пыток“, которую российские военные использовали во время оккупации города. Россияне „держали в нечеловеческих условиях местных патриотов, отказавшихся сотрудничать с врагом“, заявили в СБУ.