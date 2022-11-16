Военный дневник
16.11.2022, 21:25

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (266-й день) | Продолжается расследование инцидента в Польше, Зеленский уверен, что ракета была не украинской

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Отстрелянные российские боеприпасы под Чернобаевкой
Отстрелянные российские боеприпасы под Чернобаевкой
ФОТО: Valentyn Ogirenko/Reuters | Scanpix

Подводим итоги очередного дня войны.

  • Лидеры саммита G20 на экстренном заседании обсудили произошедшее в Польше и по итогам заявили, что остаются на связи с Варшавой и следят за ситуацией. „Польша может полностью рассчитывать на нашу поддержку и помощь в продолжающемся расследовании“, - говорится в их заявлении.

  • Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков назвал реакцию Запада на инцидент „истеричной и оголтело русофобской“ и обвинил оппонентов в нагнетании напряжения. В российском минобороны заявили, что ракета „однозначно идентифицирована“ как украинская С-300.

  • Лидер Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц сделали отдельные заявления - все они призвали дождаться итогов расследования произошедшего, прежде чем делать выводы. Украина требует, чтобы ей позволили участвовать в расследовании.

  • Президент Польши Анджей Дуда в среду заявил, что ракета „с высокой вероятностью“ была выпущена украинскими ПВО.

  • Президент Украины Владимир Зеленский продолжает утверждать, что упавшая накануне в Польше ракета не была украинской. По словам Зеленского, он получил доклады от командования ВСУ и Воздушных сил и „не может им не доверять“.

  • Украинский парламент поддержал продление в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Согласно указам президента Владимира Зеленского, они продлены на 90 дней.

  • На фоне возросшей напряженности из-за падения ракеты в Польше с призывом сохранять спокойствие выступил Китай. „В сложившейся ситуации все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы не допустить эскалации ситуации“, - заявила журналистам на брифинге представитель китайского МИДа Мао Нин.

  • Чехия планирует готовить украинских солдат на своей территории. Правительство Чехии планирует в будущем году подготовить около 4 тыс. солдат ВСУ в рамках особой программы, заявила министр обороны страны Яна Чернохова.

  • Нижняя палата парламента Чехии объявила власти России „террористическим режимом“. За резолюцию проголосовали 129 из 156 депутатов, присутствовавших на заседании.

  • Швеция объявила об увеличении объема военной помощи Украине сразу в четыре раза. Новое правительство Швеции в среду объявило о новом пакете военной помощи Украине стоимостью три миллиарда шведских крон (287 млн долларов США) и пакете гуманитарной помощи еще на 720 млн крон (69 млн долларов).

  • Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о „сложной“ ситуации с электроснабжением города.

  • Перед отступлением из Херсона российские военные заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области так, что его пришлось подорвать, сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

  • Служба безопасности Украины утверждает, что обнаружила в Херсоне еще одну „камеру пыток“, которую российские военные использовали во время оккупации города. Россияне „держали в нечеловеческих условиях местных патриотов, отказавшихся сотрудничать с врагом“, заявили в СБУ.

  • Вокруг Мелитополя, судя по фотографиям, которые публикует телеграм-канал „Политика страны“, строят „линию Пригожина“ — оборонительные сооружения из бетонных блоков, которые также называют „линией Вагнера“.

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