Меэлиса Калдалу, угрожавшего взорвать студию ERR, признали виновным и отпустили на свободу

Меэлис Калдалу, баллотировавшийся в октябре 2017 года на муниципальных выборах в составе избирательного союза Südamega Tartu, в октябре того же года накануне предвыборных дебатов сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве. Рассчитывая на то, что дебаты пройдут в тартуской студии ERR, Калдалу и его приятель Рейо Лауритс отправили в Центр тревоги SMS-сообщение о том, что выборы незаконны и что в 21.15 в тартуской студии взорвется бомба.

В тот вечер предвыборные дебаты прошли в Таллинне.

После получения предупреждения о взрыве полиция и саперная группа из Южной Эстонии перекрыли доступ в тартускую студию ERR, оцепив окрестности и почти на час перекрыв движение. Саперы взрывное устройство в студии не обнаружили.

Своими действиями Лауритс и Калдалу ограничили передвижение людей, живущих и работающих в оцепленном полицией районе, а также нарушили общественное спокойствие.

В связи с тем, что Калдалу уклонялся от правосудия, судебное производство затянулось на несколько лет. Так, например, после одного из заседаний его отпустили, обязав носить электронный ножной браслет, но он вновь умудрился бежать.

На сегодняшнем заседании Тартуский уездный суд вынес наказание Меэлису Калдалу в виде лишения свободы на срок 10 месяцев и 25 дней, который он отбыл, находясь под стражей.

Калдалу обязан оплатить процессуальные расходы в размере 705 евро, услуги назначенного ему адвоката в размере 9492 евро и расходы свидетелей в размере 282 евро. Кроме того, Калдалу обязан оплатить услуги выбранного им адвоката в размере 8859 евро.