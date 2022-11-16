СЕЙЧАС | Эстония доминировала в игре против латышей, но финалист турнира определится в серии пенальти (1:1)

На второй минуте матча Эстонская сборная заработала штрафной, Васильев быстро отдал передачу на левый фланг Калласте, который навесил на Зенёва и тот отправил мяч в сетку головой. В конце первого тайма Кроллис получил пас между защитниками Эстонии, вышел 1 на 1 против Хейна и сравнял счет в матче.

Во втором тайме зрители голов не увидели и финалист определялся в серии пенальти.

До матча:

В прошлом году, после 83-летнего перерыва, Эстония выиграла Балтийский турнир, благодаря двум голам Маттиаса Кяйта обыграв Латвию со счетом 2:1 в финале на „А. Ле Кок Арене“. Сегодня эстонская сборная приступит к защите кубка, в первом матче они встретятся с Латвией на стадионе „Даугава“.

Спустя три дня, 19 ноября, на „А. Ле Кок Арене“ состоится последняя домашняя игра мужской сборной Эстонии в этом году. Они сыграют с Литвой или Исландией, матч между которыми также состоится сегодня в 19:00.

Если в основное время победителя не будет выявлено, победитель определяется серией пенальти.