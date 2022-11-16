Столтенберг: взрыв в Польше, вероятно, не был атакой РФ(3)
Взрыв в Польше, в результате которого погибли два человека, по всей вероятности, не был атакой со стороны РФ, заявил Йенс Столтенберг по итогам заседания постпредов НАТО, передает DW.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что взрыв в польском селе Пшеводув близ границы с Украиной, в результате которого погибли два человека, по всей вероятности, не был атакой со стороны России. Соответствующее заявление Столтенберг сделал в среду, 16 ноября, по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов.
По словам генсека, вероятно, взрыв был вызван ракетой противовоздушной обороны Украины (ПВО), которая сбилась с курса. „Расследование инцидента продолжается, и мы должны дождаться итогов. Но у нас нет никаких признаков того, что это было результатом преднамеренной атаки“, - сказал Столтенберг журналистам. У НАТО нет „никаких свидетельств того, что Россия“ готовится к действиям против какой-либо из 30 стран альянса, подчеркнул он.
„Инцидент произошел вследствие войны РФ против Украины“
В то же время Столтенберг отметил, что инцидент произошел вследствие войны РФ против Украины. „Это - не вина Украины, Россия несет окончательную ответственность“, - отметил он.
Генсек добавил, что в НАТО готовы в любой момент перебросить дополнительные силы противовоздушной обороны на восток, включая Польшу. По словам главы альянса, соответствующие системы могут быть воздушного и морского базирования.
Североатлантический альянс не является частью конфликта в Украине, отметил Столтенберг. „НАТО и союзники оказывают поддержку Украине, чтобы она смогла реализовать свое право на самооборону… Наш главный приоритет - предоставить Украине еще больше систем ПВО“, - указал он.
Польша: Ничто не говорит об умышленном нападении
Варшава склонна полагать, что взрыв в Пшеводуве был вызван падением украинской ракеты. „Ничто не говорит о том, что это было умышленное нападение на Польшу“, - заявил президент страны Анджей Дуда. „Вероятнее всего, это была ракета российского производства типа С-300“, - добавил Дуда. „Многое указывает на то, что это была ракета противовоздушной обороны Украины, которая, к сожалению, упала на польской территории“, - отметил он.
Макрон призвал к осторожности в оценках
Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к осторожности в оценках инцидента и заявил, что еще слишком рано, чтобы понять, что произошло. Выступая на пресс-конференции в Индонезии, где проходил саммит G-20, французский лидер отметил, что „сейчас проводится анализ“.
„Проделана предварительная работа, результатами которой поделились США, и мы должны оставаться осторожными“, - указал Макрон. По его словам, он находится в контакте с польскими властями и разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить солидарность после серии массированных российских ударов, нанесенных по Украине 15 ноября.
Взрыв в Польше, унесший жизни двух человек, произошел 15 ноября. Президент США Джо Байден позднее сообщил партнерам по G7 и НАТО, что взрыв был вызван ракетой ПВО Украины, передало агентство Reuters со ссылкой на источники в альянсе.