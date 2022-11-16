Предскажи результаты матчей ЧМ и выиграй телевизор и билеты в СПА от Delfi!

В конкурсе прогнозов вам предстоит предсказывать результаты всех игр чемпионата мира — каждый матч „открыт“ для прогноза, и „закрывается“ за пять минут до стартового свистка. Помимо предсказания результата, вам также необходимо ответить хотя бы на один дополнительный вопрос к каждой игре, чтобы заработать дополнительные очки в рейтинге.

Принять участие в конкурсе можно индивидуально и группой, например, компанией друзей или коллег: соревнуйтесь друг с другом или объединяйтесь и играйте против других команд.

Вы можете присоединиться к соревнованию в любое время во время чемпионата мира, но чем больше вы спрогнозируете результатов матчей, тем выше шанс на победу. Так что стоит поторопиться и присоединиться до того, как вечером в воскресенье, 20 ноября, в 18:00 стартует одно из главных событий спортивного мира матчем между Катаром и Эквадором.

Ценные призы предусмотрены как для трех лучших индивидуальных предсказателей, так и для группы - за личное первое место победитель получит 75-дюймовый телевизор Samsung, за второе место - газонокосилку-робота iMow, за третье место - 65-дюймовый телевизор Samsung. Лучшие команды получат VIP-пакеты ночного клуба Venus Cub, право пользования сауной Kalev SPA VIP и бесплатные билеты в ночной клуб Amigo.

EkspressKonto обязателен для участия в конкурсе прогнозов.

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