„К женщинам у нас относятся как к товару“: студентка из Ирана рассказала, как переехала в Таллинн и почему на ее родине женщинам запрещают работать по профессии
Иранке Мал 42 года. Она мама пятилетней дочери, жена. А еще — студентка Таллиннского университета и активистка, которая искренне хочет помочь своей стране и своим соотечественницам.
Массовые протесы в Иране вспыхнули после смерти 22-летней Амини. Молодую девушку в сентябре задержала полиция нравов „за неправильное ношение хиджаба“, в результате чего Амини попала в больницу и скончалась. Протесты в Иране проходят по всей стране, поддержку им выражают иранские художники, спортсмены и другие общественные деятели. Только по официальным данным в ходе протестов погибло более 300 человек.
Но мы поговорили с Мал не только о ситуации в ее родной стране, но и о том, как и почему она переехала в Эстонию, что удивило ее в этой стране больше всего и как проходит ее адаптация к новым условиям.
Расскажи о себе: чем сейчас занимаешься?
Я учусь на втором курсе магистерской программы по коммуникационному менеджменту в Таллиннском университете. Сейчас у меня осталось очень мало курсов, в основном, мне предстоит работа над дипломом.
На какую тему пишешь?
Онлайн-активизм, который привлекает внимание международного сообщества к тому, что происходит внутри какой-либо страны. В моем случае — это протесты в Иране.
Что еще я могу сказать о себе? Мы живем сейчас в Эстонии из-за моей учебы, но если дела будут идти хорошо, мы подумываем о том, чтобы остаться здесь на более долгий срок. Мой муж — музыкант, у него своя студия, которую он привез с собой, так что у нас нет привязки к определенному месту.
Твоя дочь ходит в эстонский детский сад?
Да, она также занимается эстонским языком дополнительно, мне кажется, она разговаривает на нем уже лучше меня. При этом я тоже начала учить язык сразу, как только приехала. Сначала в университете, потом в Settle in Estonia, где сейчас учу уровень А2.
„У меня было ощущение, что я еду на Северный полюс“
Расскажи про свою адаптацию, было сложно?
Самая сложная часть была — привыкнуть к погоде. Я приехала из южного Ирана, где температура практически не опускается ниже 20 градусов тепла даже зимой. Иногда у нас может несколько дней быть +10, но это считается ужасным холодом. Летом же температура бывает выше 50 градусов. Так что для меня климат был совершенно другой, у меня было ощущение, что я еду на Северный полюс.
Однако из-за плотного расписания и того, что мои занятия начались сразу же по приезду, мне было не так сложно адаптироваться. У меня просто не было времени думать об этом.
Также мы попали в очень благоприятную среду в целом - наша квартира находится недалеко от университета, да и весь центр города очень „экспат-френдли“: все знают английский, мы никогда не терялись в этом городе. Я понимаю, что нам очень повезло, что мы нашли квартиру именно в Кесклинне.
У тебя уже появились эстонские друзья?
Да, у нас есть соседи — семейная пара, жена — эстонка, муж — из Манчестера. Их семилетняя дочь часто играет с нашей, и таким образомы мы — родители — тоже стали общаться. А вообще в нашем районе много русских, азербайджанцев, армян.
Но ты общаешься со всеми соседями на английском, это не проблема?
В целом, да, но иногда бывает трудно объясниться с русскоговорящими. Русский — второй по популярности язык в Эстонии, мне кажется, практически все его знают. Иногда сложно поддерживать длинный диалог на английском с русскоговорящими, но даже это — не проблема. У нас есть наши руки и мимика — в случае недопониманий мы используем язык жестов. Иногда бывает, например, что дети играют на детской площадке, а их матери, которые не знают других языков, кроме русского, хотят сказать что-то. А все, что я знаю на русском — это какие-то отдельные слова, названия предметов, которые есть на детской площадке. В таком случае мы показываем остальные части предложения жестами и понимаем друг друга!
То есть, ты и русский здесь немного выучила?
(Смеется) Вообще-то в прошлом январе я нашла здесь работу, и большая часть моих коллег была русскоговорящими. Я даже начала понимать какие-то слова, но из-за начавшегося кризиса компании пришлось уволить большинство сотрудников, и я была среди них. Они работали в сфере инженерии и из-за роста цен на материалы и инфляцию потеряли более 50 процентов проектов. Я занималась маркетингом, и они просто убрали данную позицию.
А почему все-таки ты решила приехать в Эстонию?
Есть еще несколько стран, где есть та специальность, которую я изучаю - например, в Германии, Норвегии или Нидерландах. Но я учитывала и другие факторы: безопасность среды для детей, стоимость жизни и то, как общество принимает иностранцев. Мы приехали из Ирана, который всегда был зоной конфликтов. Поэтому для меня было важно, чтобы люди не осуждали нас, не относились предвзято. У меня есть друг, который учился в Таллиннском университете несколько лет назад. Я увидела его на улице, и мы разговорились. Узнав, что я думаю, куда поступать в магистратуру, он сказал, что Эстония — это то место, которое мне и моей семье идеально подойдет. Он сказал, что в Эстонии очень мирно, люди здесь уважают личное пространство — занимаются своими делами и не лезут в твои. После этого мы серьезно решили переехать.
„Если ты уважаешь людей такими, какие они есть, и не требуешь много от общества, которое тебя приняло, ты будешь в полном порядке“
А сталкивалась ли ты с какими бы то ни было признаками дискриминации, со стереотипами по отношению к своей культуре, которые тебе пришлось разрушать?
Я не сталкивалась с чем-то очень серьезным. Я считаю себя типичной иранской женщиной, но меня многие принимают за американку, мексиканку. Когда же я говорю, что я из Ирана, то получаю иногда очень интересную реакцию. Например, мне говорят: „О, ты из Ирана, это мусульманская страна. Вам же нельзя делать это и то в своей стране“. Самый распространенный вопрос — пью ли я алкоголь и можно ли пожимать мне руку. Старшее поколение эстонцев реагирует по-другому. Раньше — около 50 лет назад — Иран был монархией, и шах Ирана даже приезжал сюда, в Таллинн. Пожилые эстонцы вспоминают это и говорят, что они видели нашего шаха. Забавно, ведь у нас его уже давно нет.
Я думаю, что из-за того, что многие иранские IT-специалисты работают здесь в стартапах, люди в Таллинне более-менее знакомы с нами и с нашей культурой. Хотя некоторые мои соотечественники, которых я встречала, рассказывали, что они испытывали дискриминацию. Я же с таким никогда не сталкивалась, я считаю себя удачливым экспатом.
Также я не тот человек, который будет жаловаться на что-то, требовать от среды, в которую я переехала. Я научилась быть благодарной за то, что имею, ведь я гость, я должна адаптироваться.
Например, когда ты подходишь к автобусной или трамвайной остановке, а транспорт уже отъезжает, в Таллинне тебя не будут ждать. В моей же стране принято, что если ты будешь махать рукой, то транспорт обязательно остановится. Однако тот факт, что водитель в Эстонии не сделал так же, не означает дискриминацию по отношению к тебе. Так происходит и с эстонцами, и с русскими. Таковы правила.
Если я чего-то не понимаю, что-то кажется мне странным или обидным, перед тем как сделать выводы я спрашиваю: „Ты имел в виду это?“ И если оказывается, что нет, то никакой проблемы не возникает.
Если ты уважаешь людей такими, какие они есть, и не требуешь много от общества, которое тебя приняло, ты будешь в полном порядке.
„Если я сейчас вернусь в Иран, меня немедленно арестуют“
Расскажи о том, что сейчас происходит в твоей стране.
Все началось с того, что молодая девушка была арестована из-за того, что неправильно носила свой хиджаб. Ее избили, и через три дня она скончалась от травм. Ни за что, просто из-за хиджаба, который она носила неправильно - небольшая часть волос осталась открытой. Она была самой обычной девочкой из маленького города на востоке Ирана. Она не принадлежала ни к какой политической группе, просто типичная сельская девушка. Именно это разозлило людей. Они потребовали объяснений от государства, но вместо этого режим стал подавлять митинги.
Официальная статистика гласит, что погибло 374 человека включая детей, помимо этого многим были нанесены травмы резиновыми и металлическими пулями. И это — сильно заниженные цифры по сравнению с реальностью.
Но есть же и те, кто поддерживает нынешний режим?
Честно говоря, я думаю, что все еще существует какое-то количество таких людей, но это явно не большинство. В Иране все устроено так, что даже частные компании все равно подчинены государству. Таким образом людям рабочего класса очень сложно критиковать государство и не поплатиться за это. Им очень сложно поддерживать митингующих, но мы видим, что это тем не менее кое-где случается.
Люди также используют „санкции“ для борьбы с компаниями, которые поддерживают режим. Например, когда стало известно, что известный бренд мороженого предоставил свои машины для перевозки сил, подавляющих митинги, это мороженное перестали покупать. Компания была вынуждена объявить о банкротстве и даже записать видео, в котором они уверяют, что не делали этого.
Твоя семья в безопасности?
Что значит, в безопасности? Они живы, я должна хотя бы этому радоваться. Хотя как я могу это делать, когда столько матерей оплакивает своих погибших детей… Некоторые члены моей семьи принимали участие в митингах, их избили битами.
Безопасно ли тебе возвращаться обратно? Ведь ты, фактически, изучаешь методы привлечения внимания других стран к тому, что делает иранское правительство. Вряд ли это одобрят.
Да, когда я выбирала тему для своего исследования, я понимала, что мне будет сложно вернуться без каких-либо последствий. У нас нет свободы слова, и это — основная причина, почему протесты вообще начались. Свобода слова, свобода выбора. Чтобы никто не говорил тебе, что делать, о чем думать и чего бояться.
У меня была надежда, что я смогу каким-то образом вернуться без проблем, чтобы навестить семью, например. Но после начала протестов я не смогла остаться в стороне. Когда людей убивают на улицах боевыми пулями, 98 человек были убиты во время молитвы в мечети! Я стала публично высказываться, давать интервью, ходить на митинги. Я думаю, что если я сейчас вернусь в Иран, меня немедленно арестуют.
Насколько масштабны протесты сейчас?
Со временем они набирают оборот. Люди протестуют в одном городе, их жестоко подавляют. Эта жестокость вызывает протесты в другом городе, происходит цепная реакция. У государства не хватает времени немедленно перебросить свои силы в другой город, в котором начались митинги. Тем не менее множество людей уже было убито или арестовано.
А насколько безопасно иностранцу приехать Иран сейчас? Как работают магазины, отели?
До всех этих протестов была не идеальная, но сносная ситуация в стране. И если женщина будет носить хиджаб правильно, все будет в порядке. Но сейчас есть другой риск для иностранцев — их могут подозревать в шпионаже. Это — нарратив режима, который постоянно хочет винить другие страны в шпионаже. Они могут использовать иностранцев, прибывших в страну, чтобы подкрепить иллюзию того, что другие государства пытаются вмешаться во внутренние дела и нанести вред. Такие случаи уже бывали раньше во время предыдущих протестов — они видели, как туристы что-то фотографируют, и забирали их. Так что я бы не рекомендовала посещать Иран сейчас.
„Я получила диплом бакалавра в сфере энергетики, но не смогла работать по специальности из-за своего пола“
Назови пять плюсов и пять минусов Эстонии в сравнении с Ираном
Для меня самая важная вещь — равенство. Я вижу, что здесь женщины и мужчины могут быть реально равны. Я слышала от своих бывших коллег, что их жены даже не готовят. Я была поражена, моя первая реакция была: „А что, так можно было?“
А сейчас ты готовишь? Или вы заказываете еду в Bolt?
Готовлю. Мы с мужем веганы, и это не так просто, найти подходящую еду в доставке.
Но увидеть это равенство было очень важным для меня. У вас же даже премьер-министр — женщина! В Иране же, будучи женщиной, ты не можешь продвинуться по карьерной лестнице дальше определенной ступени. Только лишь из-за своего пола. Ты не можешь быть президентом, премьером или даже топ-менеджером. На самом деле, я получила диплом бакалавра в сфере энергетики. Но я не смогла работать по специальности, так как я — женщина. Сначала это было разрешено, но потом, в один день кто-то проснулся утром и решил, почему бы не ввести закон, который бы это запрещал. Официально это было объяснено тем, что работа в этой сфере каким-то образом влияет на фертильность женщин — что с научной точки зрения некорректно. После этого энергетика была исключена и из университетской программы для женщин. Они не дали работать даже тем женщинам, которые уже отучились. Фактически, к женщинам у нас относятся как к товару или полезному ресурсу.
И все-таки, давай вернемся к Эстонии и ее плюсам
Индивидуализм, уважение к чужому личному пространству.
Тайм-менеджмент. Весь общественный транспорт ходит по расписанию, это очень удобно.
Очень важный пункт, который должен был бы быть вторым — электронное государство. Все находится в электронном доступе, тебе не надо идти в учреждения, чтобы что-то оформить. Нет никакой бюрократии.
И последнее — атмосфера старых домов на фоне новых. Эта невероятная энергетика города. Определенно, это плюс для Таллинна.
А минусы?
Сложно найти работу иностранцам, не знающим эстонского языка. Пожалуй, это единственный минус.