„К женщинам у нас относятся как к товару“: студентка из Ирана рассказала, как переехала в Таллинн и почему на ее родине женщинам запрещают работать по профессии

Самая сложная часть была — привыкнуть к погоде. Я приехала из южного Ирана, где температура практически не опускается ниже 20 градусов тепла даже зимой. Иногда у нас может несколько дней быть +10, но это считается ужасным холодом. Летом же температура бывает выше 50 градусов. Так что для меня климат был совершенно другой, у меня было ощущение, что я еду на Северный полюс.

Да, она также занимается эстонским языком дополнительно, мне кажется, она разговаривает на нем уже лучше меня. При этом я тоже начала учить язык сразу, как только приехала. Сначала в университете, потом в Settle in Estonia, где сейчас учу уровень А2.

Что еще я могу сказать о себе? Мы живем сейчас в Эстонии из-за моей учебы, но если дела будут идти хорошо, мы подумываем о том, чтобы остаться здесь на более долгий срок. Мой муж — музыкант, у него своя студия, которую он привез с собой, так что у нас нет привязки к определенному месту.

Онлайн-активизм, который привлекает внимание международного сообщества к тому, что происходит внутри какой-либо страны. В моем случае — это протесты в Иране.

Я учусь на втором курсе магистерской программы по коммуникационному менеджменту в Таллиннском университете. Сейчас у меня осталось очень мало курсов, в основном, мне предстоит работа над дипломом.

Но мы поговорили с Мал не только о ситуации в ее родной стране, но и о том, как и почему она переехала в Эстонию, что удивило ее в этой стране больше всего и как проходит ее адаптация к новым условиям.

Массовые протесы в Иране вспыхнули после смерти 22-летней Амини. Молодую девушку в сентябре задержала полиция нравов „за неправильное ношение хиджаба“, в результате чего Амини попала в больницу и скончалась. Протесты в Иране проходят по всей стране, поддержку им выражают иранские художники, спортсмены и другие общественные деятели. Только по официальным данным в ходе протестов погибло более 300 человек.

Однако из-за плотного расписания и того, что мои занятия начались сразу же по приезду, мне было не так сложно адаптироваться. У меня просто не было времени думать об этом.

Также мы попали в очень благоприятную среду в целом - наша квартира находится недалеко от университета, да и весь центр города очень „экспат-френдли“: все знают английский, мы никогда не терялись в этом городе. Я понимаю, что нам очень повезло, что мы нашли квартиру именно в Кесклинне.

У тебя уже появились эстонские друзья?

Да, у нас есть соседи — семейная пара, жена — эстонка, муж — из Манчестера. Их семилетняя дочь часто играет с нашей, и таким образомы мы — родители — тоже стали общаться. А вообще в нашем районе много русских, азербайджанцев, армян.

Но ты общаешься со всеми соседями на английском, это не проблема?

В целом, да, но иногда бывает трудно объясниться с русскоговорящими. Русский — второй по популярности язык в Эстонии, мне кажется, практически все его знают. Иногда сложно поддерживать длинный диалог на английском с русскоговорящими, но даже это — не проблема. У нас есть наши руки и мимика — в случае недопониманий мы используем язык жестов. Иногда бывает, например, что дети играют на детской площадке, а их матери, которые не знают других языков, кроме русского, хотят сказать что-то. А все, что я знаю на русском — это какие-то отдельные слова, названия предметов, которые есть на детской площадке. В таком случае мы показываем остальные части предложения жестами и понимаем друг друга!

То есть, ты и русский здесь немного выучила?

(Смеется) Вообще-то в прошлом январе я нашла здесь работу, и большая часть моих коллег была русскоговорящими. Я даже начала понимать какие-то слова, но из-за начавшегося кризиса компании пришлось уволить большинство сотрудников, и я была среди них. Они работали в сфере инженерии и из-за роста цен на материалы и инфляцию потеряли более 50 процентов проектов. Я занималась маркетингом, и они просто убрали данную позицию.

А почему все-таки ты решила приехать в Эстонию?