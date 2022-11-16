ВИДЕО | Гнавший со скоростью 140 км/ч алководитель отправится за решетку

Все началось с того, что 2 июня на Нарвском шоссе в городе Йыхви патрульные полицейские заметили легковой автомобиль Volkswagen Sharan, который мог превышать скорость. Полицейские развернулись и подали водителю Volkswagen сигнал к остановке, после чего тот решил увеличить скорость и попытаться скрыться от стражей порядка. В определенные моменты нарушитель гнал со скоростью не менее 140 км/ч.

В погоню за Volkswagen пустились несколько автомобилей полиции. Спустя девять минут Морозов решил остановиться в Ахтме. Полицейские задержали его и доставили в отделение. Было возбуждено уголовное дело.

Поскольку опьянение Морозова составило почти два промилле, прокуратура отправила его под суд за вождение в пьяном виде. Скорость, которую удалось зафиксировать официально, составила 125 км/ч.

В понедельник Вируский уездный суд приговорил Морозова к пяти месяцам лишения свободы. В качестве дополнительного наказания его лишили водительских прав на год.

По словам прокурора Сергея Листова, если человека впервые задерживают за вождение в нетрезвом виде, то обычно так строго не наказывают, а лишь налагают обязательства, например, по участию в социальной программе.

„Однако в каждом случае учитываются конкретные детали и решение принимается, исходя из личности человека. В данном случае поведение мужчины было настолько опасным, а его вина настолько велика, что другого выхода, кроме такого сурового наказания, не было“, — пояснил прокурор.