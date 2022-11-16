Чемпионат мира в Катаре еще не начался, но его уже ненавидят. Почему он всех бесит(16)
Совсем скоро стартует чемпионат мира-2022. До мундиаля в Катаре осталось меньше недели. Обычно событие такого масштаба болельщики ждут с нетерпением и воодушевлением. Но с этим ЧМ все вышло иначе — турнир еще не начался, но его уже ненавидят.
Рассказываем, почему.
Зимний ЧМ — это безумие и оскорбление футбола. Так считают Гвардиола и Сарри
Первое, за что ненавидят ЧМ в Катаре, конечно же сроки его провидения. Желая уберечь футболистов и болельщиков от лютой жары, организаторы перенесли мундиаль на середину сезона (ноябрь и декабрь) и в итоге сильно взбесили клубный футбол.
Сразу после такого решения топ-менеджеры АПЛ и Австралийской лиги стали грозить ФИФА судом. А тренеры клубов подняли невиданную волну возмущения, которая не утихает до сих пор.
„Пауза на чемпионат мира в середине сезона? Для меня это оскорбление футбола. Если кто-то объяснит мне, что Катар может дать футболу, за исключением денег „Манчестер Сити“ и „ПСЖ“, я могу передумать“, — ругался недавно главный тренер „Лацио“ Маурицио Сарри.
А вот, что сказал главный хейтер календарей в мировом футболе Пеп Гвардиола.
„У нас сумасшедший сезон — игроки не могут отдохнуть и все время оглядываются на чемпионат мира. В субботу мы играем, а в воскресенье они уже будут в своих сборных. Игроки просто не могут не думать об этом, и я на их месте делал бы то же самое.
В Германии первая игра после чемпионата мира состоится 20 января, а мы начинаем 26 декабря. О том, что будет лучше и вовсе не думать. Если игроки сборных не будут доступны, видимо, придется задействовать игроков из академии или, скажем, клубных физиотерапевтов“, — заявил Гвардиола.
Чемпионат мира начнется спустя всего лишь неделю после последних туров перед паузой в клубном футболе. Хотя раньше этот промежуток составлял не менее двух недель. Нынешний календарь — и правда какое-то безумие!
Катар получил ЧМ из-за коррупции. Шейхи купили голоса Платини и его людей
У тех, для кого справедливость — не пустое слово, до сих пор зудит от того, что Катар получил право проведения мундиаля исключительно за счет денег. В ходе расследования уголовного дела в связи с заявкой Катара на проведение ЧМ полиция арестовала по подозрению в коррупции многих представителей высшего руководства ФИФА и УЕФА, среди которых были экс-президенты организаций Мишель Платини и Йозеф Блаттер.
Суд Швейцарии чиновников оправдал. Однако чуть позже Блаттер сам признался, что Катару отдали право проведения турнира за хорошее вознаграждение:
„Платини сказал мне, что его пригласили в Елисейский дворец, где тогдашний президент Франции Николя Саркози только что отобедал с наследным принцем Катара. Саркози сказал Платини: „Подумайте, что вы и ваши коллеги из УЕФА можете сделать для Катара, когда будет присуждаться право проведения чемпионата мира“. Я спросил у него: „И что?“
Зепп, что бы вы сделали, если бы ваш президент попросил вас о чем-то?“ — спросил меня Платини. Тогда я сказал ему, что этот вопрос не приходил мне в голову, потому что у нас в Швейцарии нет президента.
На Платини больше нельзя было рассчитывать. Благодаря четырем голосам, которые отдали Мишель и его люди, чемпионат мира достался Катару, а не США. Это правда. Еще раз: это правда. Но, конечно, дело было и в деньгах. Шесть месяцев спустя Катар купил у французов истребители за $ 14,6 млрд“.
Катар ругают за ущемление прав женщин и преследование гомосескуалистов
Катар — патриархальное консервативное исламское государство, которое не приемлет гомосексуальность (за однополые отношения можно получить до трех лет тюрьмы) и нередко закрывает глаза на ущемление прав женщин. Официальные власти страны уже сообщили, что те, кто решится демонстрировать ЛГБТ-символику во время ЧМ, могут быть наказаны. А также опубликовали список чего нельзя будет делать в стране — под запрет попали не только платья для женщин, но и безобидные публичные объятия.
Из-за такой политики государства на чемпионат мира-2022 отказалась ехать знаменитая британская певица Дуа Липа, которая открывала финал ЛЧ-2018.
„Я не буду выступать и никогда не участвовал в каких-либо переговорах о выступлении. Я с нетерпением жду возможности посетить Катар, когда он выполнит все обещания в области прав человека, данные им, когда он получил право принимать гостей“, — сказала певица.
А многие футболисты, в том числе легендарный защитник сборной Германии Филипп Лам, жестко критикуют ФИФА за выбор Катара для проведения ЧМ.
„ФИФА нанесла ущерб футболу и своему авторитету. Футбол не является популярным видом спорта в Катаре, а у девочек практически нет возможности играть.
Кроме того, ЛГБТ-персоны по-прежнему подвергаются уголовному преследованию, женщины не имеют равных прав с мужчинами, а свобода прессы и выражения мнений ограничена“, — написал Лам в колонке для Zeit.
Этой осенью Катар рискует стать местом жестких конфликтов на фоне отличий Западной и Восточной культуры. Однако Блаттер наивно уверяет, что во время ЧМ проблем точно не будет.
На стройке в Катаре погибло 6,5 тысяч мигрантов. Они спали в тесных бараках и работали по 48 часов
Также общественность жестко критикует Катар за нарушение прав рабочих. По подсчетам британского The Guardian, за время подготовки чемпионата мира 2022 года в стране скончалось более 6,5 тыс. (!) мигрантов, работавших на строительстве стадионов, отелей и других объектов. Все из-за нечеловеческих условия труда: у рабочих отнимали документы, селили в тесные бараки, а некоторых заставляли впахивать по 48 часов подряд.
Во время проведения отбора к ЧМ-2022 одной из самых ярых противниц мундиаля в Катаре была сборная Норвегии. Норвежцы выходили на матчи в майках „Права человека“ и призывали бойкотировать турнир.
„У меня сложилось впечатление, что многие игроки заинтересованы в огласке проблемы на стройках в Катаре, заботятся об этом и хотят что-то сделать, чтобы внести вклад в защиту прав человека“, — говорил Мартин Эдегор.
Пиво запретили продавать на стадионах. И спрятали его в малозаметные киоски
Ну и, конечно же, болельщиков со всего мира взбесил запрет на продажу пива. К сентябрю ФИФА и местные власти достигли компромисса по этому поводу, но все равно он не устраивает большинство. Во-первых, пиво на стадионах начнут продавать лишь за три часа до начала матча и закончат спустя всего час после его окончания. Во-вторых, пенное можно будет купить только в пределах билетного периметра (на трибунах и в подтрибунных помещениях продажи не будет). В-третьих, организаторы еще и поместят киоски с пивом в менее заметные зоны стадиона.
Утешает лишь тот факт, что продажа пива будет вестись ежедневно в главной фан-зоне Дохи с 18:30 до 01:00.
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Все эти причины способны запросто уничтожить дух праздника во время чемпионата мира. Но, надеемся, его все же спасут яркие матчи, красивые голы и искренние эмоции болельщиков.
Источник - Sport24.