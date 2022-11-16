Чемпионат мира в Катаре еще не начался, но его уже ненавидят. Почему он всех бесит

Рассказываем, почему.

Зимний ЧМ — это безумие и оскорбление футбола. Так считают Гвардиола и Сарри

Первое, за что ненавидят ЧМ в Катаре, конечно же сроки его провидения. Желая уберечь футболистов и болельщиков от лютой жары, организаторы перенесли мундиаль на середину сезона (ноябрь и декабрь) и в итоге сильно взбесили клубный футбол.

Сразу после такого решения топ-менеджеры АПЛ и Австралийской лиги стали грозить ФИФА судом. А тренеры клубов подняли невиданную волну возмущения, которая не утихает до сих пор.

„Пауза на чемпионат мира в середине сезона? Для меня это оскорбление футбола. Если кто-то объяснит мне, что Катар может дать футболу, за исключением денег „Манчестер Сити“ и „ПСЖ“, я могу передумать“, — ругался недавно главный тренер „Лацио“ Маурицио Сарри.

А вот, что сказал главный хейтер календарей в мировом футболе Пеп Гвардиола.

„У нас сумасшедший сезон — игроки не могут отдохнуть и все время оглядываются на чемпионат мира. В субботу мы играем, а в воскресенье они уже будут в своих сборных. Игроки просто не могут не думать об этом, и я на их месте делал бы то же самое.

В Германии первая игра после чемпионата мира состоится 20 января, а мы начинаем 26 декабря. О том, что будет лучше и вовсе не думать. Если игроки сборных не будут доступны, видимо, придется задействовать игроков из академии или, скажем, клубных физиотерапевтов“, — заявил Гвардиола.

Чемпионат мира начнется спустя всего лишь неделю после последних туров перед паузой в клубном футболе. Хотя раньше этот промежуток составлял не менее двух недель. Нынешний календарь — и правда какое-то безумие!

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