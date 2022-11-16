ВИДЕО | Кая Каллас: очевидно, что если упавшая на Польшу ракета была украинской, это не было атакой на Польшу(108)
Сегодня во второй половине дня правительство соберется на заседание, чтобы обсудить шаги, которые предпримет Эстония в связи с упавшими на Польшу ракетами.
Правительство Эстонии, как сказала премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), поддерживает связь с польскими коллегами, и для того чтобы точно знать, что случилось, состоятся встречи на уровне послов НАТО.
„Мы готовы оказать Польше любую помощь“, - заверила Каллас.
Каковы будут дальнейшие шаги Эстонии?
„Кабинет правительства на созванном мною заседании обсудит вопросы безопасности“, - сказала Каллас. Заседание состоится во второй половине дня, к этому времени, как добавила премьер-министр, правительство будет располагать точными разведданными, а также информацией, которую предоставят Польша и НАТО. По словам Каллас, это позволит обсудить, что означает это событие для Эстонии, и каковы будут ее дальнейшие шаги.
Если выяснится, что на Польшу упала ракета, выпущенная украинскими силами ПВО, снизит ли это остроту ситуации?
„Очевидно, что это связано с идущей в Украине войной. Украина, когда страну бомбят россияне, старается сбивать российские ракеты силами противовоздушной обороны, чтобы не страдало население. Если это событие связано с действием украинской стороны то, очевидно, что это не атака на Польшу. Это связано с действиями России в отношении Украины“, - сказала Каллас.
По словам премьер-министра, ответы на вопросы относительно того, кто выпустил ракету и откуда она прилетела, может дать Польша.
Как подчеркнула Кая Каллас, мы должны поддержать Украину, чтобы она имела надежную противовоздушную оборону. Благодаря поддержке Украина сможет справиться со всеми вызванными войной бедами, сказала она, подчеркнув, что мы не должны дать себя запугать и отказать Украине в дальнейшей помощи. „Это будет способствовать тому, что он (Путин — ред.) почувствует еще большую силу, что опасно для всех нас“, - сказала Каллас.
Планирует ли Эстония проводить дополнительные мобилизационные учения?
В 14.30 началось заседание правительства, которое обсудит, что означают для Эстонии эти события и какие шаги она предпримет. Каллас не поделилась информацией о том, будут ли организованы дополнительные мобилизационные учения.
Жителям Эстонии нечего бояться, военная угроза нам не грозит, заверила премьер-министр, добавив тем не менее, идущая в Украине война является угрозой для безопасности в целом.
В начале войны шла речь о закрытии воздушного пространства Украины. Следует ли еще раз обсудить этот вопрос?
По словам Каллас, закрытие воздушного пространства — это эвфемизм. Объясняя, что это означает на самом деле, премьер-министр сказала, в таком случае самолетам НАТО придется наносить авиаудары по российским самолетам и ракетам, а также по пунктам, откуда выпускают ракеты.
„Это будет означать вступление НАТО в полномасштабную войну, - сказала Каллас. - НАТО — оборонный альянс, предназначенный для защиты стран-членов НАТО. Все предпринимаемые НАТО шаги, во-первых, должны быть одобрены всеми странами-членами альянса, во-вторых, они должны быть направлены на то, чтобы отразить атаки, которые касаются стран-членов НАТО“.