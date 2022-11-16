ВИДЕО | Кая Каллас: очевидно, что если упавшая на Польшу ракета была украинской, это не было атакой на Польшу

Правительство Эстонии, как сказала премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), поддерживает связь с польскими коллегами, и для того чтобы точно знать, что случилось, состоятся встречи на уровне послов НАТО.

„Мы готовы оказать Польше любую помощь“, - заверила Каллас.

Каковы будут дальнейшие шаги Эстонии?

„Кабинет правительства на созванном мною заседании обсудит вопросы безопасности“, - сказала Каллас. Заседание состоится во второй половине дня, к этому времени, как добавила премьер-министр, правительство будет располагать точными разведданными, а также информацией, которую предоставят Польша и НАТО. По словам Каллас, это позволит обсудить, что означает это событие для Эстонии, и каковы будут ее дальнейшие шаги.

Если выяснится, что на Польшу упала ракета, выпущенная украинскими силами ПВО, снизит ли это остроту ситуации?

„Очевидно, что это связано с идущей в Украине войной. Украина, когда страну бомбят россияне, старается сбивать российские ракеты силами противовоздушной обороны, чтобы не страдало население. Если это событие связано с действием украинской стороны то, очевидно, что это не атака на Польшу. Это связано с действиями России в отношении Украины“, - сказала Каллас.

По словам премьер-министра, ответы на вопросы относительно того, кто выпустил ракету и откуда она прилетела, может дать Польша.

Как подчеркнула Кая Каллас, мы должны поддержать Украину, чтобы она имела надежную противовоздушную оборону. Благодаря поддержке Украина сможет справиться со всеми вызванными войной бедами, сказала она, подчеркнув, что мы не должны дать себя запугать и отказать Украине в дальнейшей помощи. „Это будет способствовать тому, что он (Путин — ред.) почувствует еще большую силу, что опасно для всех нас“, - сказала Каллас.

Планирует ли Эстония проводить дополнительные мобилизационные учения?