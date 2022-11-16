Таллиннский дом искусства переезжает! Павильон в Ласнамяэ откроется новой выставкой

Выставку можно будет увидеть до 5 февраля 2023 года. Павильон Таллиннского Дома искусства в Ласнамяэ будет открыт со среды по воскресенье с 12:00 до 19:00. Вход бесплатный.

Главной отправной точкой выставки, открывающейся в Ласнамяэском павильоне Таллиннского Дома искусства, является честная и личная реакция живущих в нашей стране эстоно- и русскоговорящих художников на кризисы доверия и климата, на войны и пандемии, на разлад традиционных семейных отношений и на то, как вызванное ими напряжение изменило наше мироощущение. Существуя в условиях такой нестабильности, женщина в прежде всего обращается к своей чувственности.

В выставке со своими работами примут участие Мерике Эстна, Алексей Гордин, Элин Кард, Эдит Карлсон, Алис Каск, Васса Пономарёва, Ану Пыдер, Мария Сидляревич, Анна Шкоденко и Йоханна Ульфсак.

Ласнамяэский павильон Таллиннского Дома искусства на улице Я. Коорти, 24 спроектирован архитектурным бюро Salto. Это многофункциональное здание, построенное рядом с центром Линдакиви, уже удостоено вниманием крупнейших мировых СМИ.

SA Kunstihoone – центр современного искусства, выставочную программу которого в 2022–2024 годах можно увидеть в двух выставочных пространствах: в павильоне Таллиннского Дома искусства в Ласнамяэ и в Таллиннской городской галерее. Инсталляцией выставок Дома искусства занимается студия Valge Kuup.