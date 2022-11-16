Алькарас стал самой молодой первой ракеткой мира в истории
19-летний испанец с января поднялся с 32-й на первую строчку в рейтинге, совершив самый большой рывок за 50 сезонов, и превзошел достижение австралийца Ллейтона Хьюитта, который завершал 2001 год на первом месте в возрасте 20 лет.
Испанец Карлос Алькарас в 19 лет станет самым молодым игроком в истории (с 1973 года), завершившим год на первом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщается на сайте ATP.
Алькарас сделал самый большой рывок в рейтинге за 50 сезонов, поднявшись с 32-й строчки в начале года на первую.
Испанцу исполнится 19 лет и 214 дней в момент последнего обновления рейтинга ATP 5 декабря. Ранее самой молодой первой ракеткой мира по итогам года был австралиец Ллейтон Хьюитт, который завершил сезон на первом месте в 2001 году в возрасте 20 лет и 275 дней.
Алькарас выиграл 57 из 70 матчей в текущем сезоне, в том числе девять из 14 встреч у оппонентов из топ-10.
Всего в этом году испанец победил на пяти турнирах, включая US Open, и заработал более $7,6 млн призовых.
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