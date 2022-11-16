Алькарас стал самой молодой первой ракеткой мира в истории

Испанец Карлос Алькарас в 19 лет станет самым молодым игроком в истории (с 1973 года), завершившим год на первом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщается на сайте ATP.



Алькарас сделал самый большой рывок в рейтинге за 50 сезонов, поднявшись с 32-й строчки в начале года на первую.



Испанцу исполнится 19 лет и 214 дней в момент последнего обновления рейтинга ATP 5 декабря. Ранее самой молодой первой ракеткой мира по итогам года был австралиец Ллейтон Хьюитт, который завершил сезон на первом месте в 2001 году в возрасте 20 лет и 275 дней.



Алькарас выиграл 57 из 70 матчей в текущем сезоне, в том числе девять из 14 встреч у оппонентов из топ-10.



Всего в этом году испанец победил на пяти турнирах, включая US Open, и заработал более $7,6 млн призовых.



Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.