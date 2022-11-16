Офис Зеленского: убитый наемник ЧВК Вагнера добровольно согласился вернуться в Россию

По его словам, Нужин прошел через официальную процедуру обмена военнопленными: „У нас очень простой подход. Пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обменной процедуры. И вот это будет у нас зафиксировано“, — пояснил Подоляк.

Советник также сообщил, что Нужина обменяли в формате „пакет на пакет“, в результате которого Украина вернула 47 военнослужащих, Россия — „какое-то число“ своих.

По мнению Подоляка, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин мог устроить показательную казнь в пропагандистских целях.

Заключенный Евгений Нужин отбывал наказание в Рязанской области и был завербован ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине. В сентябре он сдался в плен. В интервью украинским СМИ Нужин заявил, что изначально планировал сдаться, чтобы затем воевать на стороне Украины.

Вечером 12 ноября близкий к ЧВК Вагнера канал Grey Zone опубликовал видео жестокого убийства Нужина, назвав происходящее „наказанием предателя“. Основатель ЧВК, бизнесмен Евгений Пригожин назвал видео „прекрасной режиссерской работой“. По мнению основателя ЧВК, к похищению и убийству Нужина могут иметь отношение спецслужбы США. Правоохранительные органы ведут проверку ролика с убийством Евгения Нужина, заявляла уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.