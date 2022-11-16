Дочь визажиста из Ида-Вирумаа скончалась в Нидерландах. RusDelfi организовывает сбор средств для помощи семье

16 ноября родителям стало известно о смерти своей единственной дочери, которой было всего 24 года. Она находилась в Нидерландах, где была студенткой магистратуры. Сейчас в первую очередь необходимо перевезти тело погибшей на родину, а затем организовать похороны. На все это требуются значительные денежные средства. Редакция RusDelfi надеется на помощь своих читателей.