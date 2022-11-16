16.11.2022, 12:35
Дочь визажиста из Ида-Вирумаа скончалась в Нидерландах. RusDelfi организовывает сбор средств для помощи семье
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня стало известно о смерти дочери визажиста из Ида-Вирумаа Марины Поляковой. Дочь была студенткой магистратуры одного из лучших университетов Европы Erasmus University Rotterdam. Редакция RusDelfi просит помочь семье со сбором денежных средств в эту трагическую минуту.
16 ноября родителям стало известно о смерти своей единственной дочери, которой было всего 24 года. Она находилась в Нидерландах, где была студенткой магистратуры. Сейчас в первую очередь необходимо перевезти тело погибшей на родину, а затем организовать похороны. На все это требуются значительные денежные средства. Редакция RusDelfi надеется на помощь своих читателей.
Сбор средств:
Номер счета: EE102200001101506114
Получатель: Marina Poljakova
Пояснение: Karina