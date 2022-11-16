Падение ракеты в польской деревне Пшеводув. Что известно на данный момент

Ракета „российского производства“

Первым о российском происхождении упавшей ракеты заявил МИД Польши. „В 15:40 в деревне Пшеводув [...] упала ракета российского производства (в оригинале - produkcji rosyjskiej), в результате чего были убиты два гражданина Польской Республики. В связи с этим министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла РФ в министерство иностранных дел и потребовал немедленных подробных объяснений“, - говорилось в заявлении ведомства.

Такое же определение затем использовал президент Польши Анджей Дуда. „Это, вероятнее всего, была ракета российского производства, но расследование еще продолжается“, - заявил он журналистам (цитата по Рейтер). При этом Дуда отметил, что однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету, нет, а также выразил надежду, что это был единичный случай.

По мнению журналиста-расследователя Эрика Толера, ракетами российского производства власти Польши могут называть и ракеты, произведенные во времена СССР.

Проект Ukraine weapons tracker, проанализировав опубликованные в соцсетях фотографии обломков упавшей в Пшеводуве ракеты, считает, что это части двигателя ракеты серии 5В55 разработанной в СССР системы С-300.

Версия об украинской ПВО

Утром в среду агентство Ассошиэйтед пресс, ссылаясь на трех неназванных американских чиновников, сообщило, что упавшая в Польше ракета, предположительно, была выпущена украинскими ПВО.

По словам собеседников агентства, украинские военные вероятно выпустили ее по приближающейся российской ракете во время массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры, которая произошла накануне.

Версию том, что ракета была выпущена из России, ранее подверг сомнению президент США Джо Байден, созвавший на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые участвовали в саммите G20 на Бали.

„С точки зрения траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но мы посмотрим“, - сказал он по итогам встречи.