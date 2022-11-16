Президент Литвы: взрывы в Польше – новый этап эскалации в войне России против Украины
Взрывы в Польше являются новым этапом войны России в Украине, блок НАТО должен на это адекватно реагировать, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет литовский Delfi со ссылкой на BNS.
„Я считаю, что это достаточно важный новый этап в ходе этой войны, поскольку по причине агрессивных действий России против Украины уже летят ракеты на территорию НАТО, погибают люди, проживающие в государствах НАТО“, – заявил глава государства после межведомственного совещания по ситуации с безопасностью в регионе в связи с ракетными ударами в Украине и Польше.
„Это новый этап эскалации конфликта, на который НАТО, как единое целое, должно реагировать адекватно“, – добавил он. По словам президента, хотя расследование с целью выявления места запуска ракеты еще ведется, видна причинно-следственная связь между взрывами в Польше и российскими атаками в Украине.