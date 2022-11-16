Президент Литвы: взрывы в Польше – новый этап эскалации в войне России против Украины

„Я считаю, что это достаточно важный новый этап в ходе этой войны, поскольку по причине агрессивных действий России против Украины уже летят ракеты на территорию НАТО, погибают люди, проживающие в государствах НАТО“, – заявил глава государства после межведомственного совещания по ситуации с безопасностью в регионе в связи с ракетными ударами в Украине и Польше.