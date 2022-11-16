16.11.2022, 06:47
Юри Ратас заявил о созыве совета старейшин Рийгикогу в связи с произошедшим в Польше(46)
ФОТО: | Delfi Meedia
Председатель Рийгикогу Юри Ратас сообщил на своей странице в Facebook, что утром в среду соберется совет старейшин Рийгикогу для того, чтобы обсудить информацию о случившемся в Польше.
„Ракетный обстрел Польши — это очень серьезный и тревожный инцидент. Рийгикогу соберется немедленно, если это необходимо для обсуждения ситуации с безопасностью. В среду утром также соберется совет старейшин, где мы обсудим информацию Польши. Эстония готова внести свой вклад в защиту каждого квадратного метра НАТО. Считаю необходимым обсудить ситуацию с моими балтийскими и польскими коллегами“, - написал Ратас.