Юри Ратас заявил о созыве совета старейшин Рийгикогу в связи с произошедшим в Польше

„Ракетный обстрел Польши — это очень серьезный и тревожный инцидент. Рийгикогу соберется немедленно, если это необходимо для обсуждения ситуации с безопасностью. В среду утром также соберется совет старейшин, где мы обсудим информацию Польши. Эстония готова внести свой вклад в защиту каждого квадратного метра НАТО. Считаю необходимым обсудить ситуацию с моими балтийскими и польскими коллегами“, - написал Ратас.