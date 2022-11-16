Сестра жены Роналду живет в нищете: иногда у моих детей есть еда, иногда нет(2)
Патрисия Родригес, сестра невестки Криштиану Роналду Джорджины, рассказала на телешоу „Светская жизнь“, что ее семья испытывает большие финансовые трудности.
„Я разорилась, и моя сестра мне не помогает. Больше всего мне больно за своих детей, а не за себя. Ведь я могу перебиться и куском хлеба. Но мои детишки – это ее племянники...“ — сказала Патрисия Родригес.
Она рассказала, что их финансовое положение последние три года очень тяжелое. „Иногда у меня хватает еды, иногда мы голодаем. Иногда могу заплатить за аренду, иногда нет.“
„Как сестра, я не требую ничего от Джорджины. Я знаю, что у нее нет никаких обязательств и ответственности передо мной, но поскольку она поддерживает других людей и демонстрирует свою доброту, то по крайней мере должна быть со своими племянниками. Если ты не хочешь быть со мной, будь с племянниками“, — добавила Патрисия.
Черная кошка пробежала между сестрами после смерти их отца.
По данным, опубликованным в январе этого года, состояние Роналду, лидера сборной Португалии, выступающего за „Манчестер Юнайтед“, составляет около 1,2 миллиарда долларов.