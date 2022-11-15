Министр обороны Ханно Певкур об инциденте в Польше: означает ли это применение статьи 4 НАТО, выяснится позже

„Последние новости из Польши вызывают крайнее беспокойство. Мы тесно консультируемся с Польшей и другими союзниками. Эстония готова защищать каждый сантиметр территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей“, - написал МИД Эстонии в Twitter.

Министр обороны Ханно Певкур прокомментировал Delfi, что во время настолько массового воздушного удара, как нанесла Россия по территории Украины, подобное вполне может произойти, но подчеркнул, что информация еще не была подтверждена.

Что же будет, если все же выяснится, что Россия действительно обстреляла территорию государства-члена НАТО? „Нужно дождаться информации от польской стороны и провести встречу со странами НАТО и ЕС. Означает это применение статьи 4 НАТО или что-то другое, выяснится позже, а данный момент у меня ровно столько же информации, сколько у вас“, - ответил министр.

Певкур добавил, что его рейс из Брюсселя обратно в Эстонию должен был пролегать через Варшаву, но рейс Брюссель-Варшава был по неизвестным причинам отсрочен на 4 часа.

Эстонский специалист по авиационной безопасности отставной бригадный генерал Урмас Роозимяги сказал Delfi, что он не верит, что Россия стала бы целенаправленно обстреливать какое-либо государство-член НАТО. Он предположил, что российскую крылатую ракету могла повредить система ПВО, но она продолжила полет, отклонившись с курса - подобное случалось ранее.

Роозимяги также предположил, что есть еще один вариант: украинская ракета ПВО промазала мимо цели.

Ранее польские СМИ сообщили, что две ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. Ракеты попали в зерносушилки. В результате случившегося погибли два человека. Польские ВВС якобы подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский, а на место прибыли армия и прокуратура