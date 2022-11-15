Swedbank: экономический спад приводит к умеренному росту безработицы

В начале осени ситуация на рынке труда всё ещё была хорошей с точки зрения работника. Работа была. Но подходящих работников не хватало. Число работающих людей в третьем квартале установило исторический рекорд, превысив предыдущий пик, предшествовавший коронакризису, на 7000 человек. В частном секторе наблюдается рост числа работающих людей, в то время как в государственном секторе число работающих людей осталось таким же, как и в 2019 году. За год число занятых выросло в основном в сфере услуг.

Несмотря на 50 000 зарегистрированных безработных, работодатели по-прежнему сталкиваются с нехваткой рабочих рук. По оценкам Департамента статистики, во втором квартале было более 13 000 вакансий. В середине ноября на CV.ee было 1500 вакансий.

Уровень безработицы остаётся относительно низким. В середине ноября уровень зарегистрированной безработицы составлял 8%. Военные беженцы составили 13 процентов зарегистрированных безработных.

Перед зимой рынок труда всё больше подвержен влиянию экономического спада. Спрос на работников падает. Число вакансий в Кассе по безработице в октябре было на треть ниже, чем годом ранее. Согласно опросу Института конъюнктуры, промышленные и строительные компании планируют провести сокращения. По-прежнему ожидается рост занятости в секторе услуг.

Swedbank ожидает, что рост безработицы останется умеренным, поскольку ожидается, что рецессия будет мягкой и непродолжительной. Ожидается, что за зиму число безработных в Эстонии увеличится на 17 000 человек. Увольнения будут в основном в промышленном секторе, где быстро растущие затраты затрудняют выживание в условиях международной конкуренции.

Рост безработицы должен несколько смягчить дефицит рабочей силы. Однако рост заработной платы остаётся быстрым. Swedbank прогнозирует рост брутто-зарплаты на 8,5% в следующем году. Рост заработной платы будет подкрепляться нехваткой квалифицированных кадров, повышением минимальной заработной платы, ростом заработной платы в государственном секторе и сильным давлением на заработную плату со стороны работников, которые не хотят, чтобы их уровень жизни значительно снизился из-за стремительного роста инфляции.