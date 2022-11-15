СМИ: на территории Польши упали две российские ракеты, в результате погибли люди

В результате случившегося погибли два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия. Власти Польши официально это не комментировали, передает „Медуза“.

Польские спасатели подтвердили, что в Пшеводове два человека погибли из-за взрыва, но не смогли уточнить его причину.

Польские ВВС подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский. На место прибыли армия и прокуратура, передает Visegrad.

Высокопоставленный представитель американской разведки заявил Associated Press, что российские ракеты пересекли территорию Польши, страны НАТО, в результате чего погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий „в связи с кризисной ситуацией“ созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. „Я призываю вас пока не публиковать неподтвержденную информацию, мы будем ее комментировать после заседания, которое состоится сейчас“, — сказал он.

Ранее 15 ноября Украина подверглась массированному ракетному удару. Под удар, в частности, попала граничащая с Польшей Львовская область.

В правительстве Украины заявили, что 15 ноября Россия нанесла крупнейший с начала войны удар по энергосистеме Украины. Больше семи миллионов потребителей остались без электроэнергии. Проблемы с электричеством возникли в соседней Молдове.