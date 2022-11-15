Правительство не собирается отбирать право голоса у неграждан: соцдемы выступили против

„Это обсуждалось на коалиционном совете, и мы пришли к выводу, что в этом правительстве нет единогласия и нет желания идти с этим дальше“, — сказал лидер социал-демократов, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Известно, что из трех правящих партий против этой идеи выступили социал-демократы. Предъявили ли они своим партнерам по коалиции ультиматум, что если избирательные права граждан других стран будут ограничены, то они уйдут из правительства?

„Нет, ультиматум не нужен. Все высказали свое мнение“, — описал встречу Ляэнеметс.

В Партии реформ отметили, что, несмотря на то, что этот вопрос не находится в центре внимания, он не будет исключен из предвыборной повестки партии.

„Поскольку мы в коалиции, то это хорошая практика — делать что-то вместе“, — сказал член Партии реформ Март Вырклаев, но добавил, что на предстоящих парламентских выборах будет предпринята новая попытка. „Партия реформ по-прежнему придерживается мнения, что право граждан России голосовать на выборах в органы местного самоуправления представляет собой угрозу безопасности. С точки зрения выборов, мы хотим продолжить, взять мандат и попробовать еще раз в марте“.

Лаури Ляэнеметс предпочел бы, чтобы ни одна из коалиционных партий не занималась этим вопросом до парламентских выборов.

„Этот вопрос нужно решать спокойно, но после предвыборной кампании“, — сказал он Delfi. „План Партии реформ и предвыборной кампании Isamaa состоит в том, чтобы говорить в основном о безопасности, но мы хотим сделать акцент на жизни людей — это вопрос номер один для соцдемов“.