Любимец Нарвы Ири: сыграл грубо против Дрогба на тренировке, испугался, а он в ответ - не стесняйся!
Футболист из Кот-д`Ивуара Ири играет за нарвский „Транс“ уже 10 лет, за эти годы он стал народным любимцем, звездой и жениться. В конце минувшего сезона чемпионата Эстонии Ири провел за нарвский клуб 250-й матч. Журналист Rus.Delfi пообщался с футболистом, который рассказал как оказался в Нарве, как играл в главной сборной Кот-д’Ивуара и чего ему не хватает в Эстонии для полного счастья.
Элизе Ирье Би Сеи (или просто Ири) родился в Абиджане (Кот-д’Ивуар). В 2009 году сыграл 1 матч за национальную сборную Кот-д’Ивуара в Чемпионате африканских наций. Собирался завязать с футболом, но решил попробовать поиграть в „Трансе“ и не прогадал, женился на местной жительнице и живет и играет в Нарве уже 10 лет.
Вы родились в Кот-д’Ивуар и играли там в местном чемпионате, а как вообще начали заниматься футболом? В каких условиях приходилось играть?
Я начинал играть в футбол в 4 года, как и все местные дети с пыльного дворового футбола, да еще и босиком. Мой старший брат тоже играл в футбол, и как-то я поехал с ним просто посмотреть на более взрослый футбол, а потом захотел тоже попробовать, и вот так всё закрутилось. В дальнейшем уже играл на настоящем поле и в бутсах, до 2009 года выступал за ивуарийский клуб „ЕС Бинжервиль“. Вообще босиком играть намного лучше, так как лучше все чувствуешь, и происходит все быстрее. Для нас футбол - это культура и наша вторая жизнь. В нашей стране все маленькие дети играют с мячом везде, главное, чтобы был мяч, а остальное неважно.
Расскажите о своем детстве, чем оно вам запомнилось больше всего?
Я был счастлив на все 100%, у нас большая семья (у меня три брата и три сестры). Мы играли с друзьями почти каждый день в футбол после школы. Я на улице проводил почти все свое детство, во дворе было много детей, и мы играли с мячом. Приходил домой, делал уроки, кушал и шел играть с друзьями.
Я, как правило, играл с детьми, которые были старше меня, так как я играл хорошо и они хотели меня видеть в своей команде. Дети моего возраста не хотели со мной играть и говорили: „Ты нас постоянно обыгрываешь“.
История из детства от Ири.
Мама купила мне новый футбольный мяч, я его взял его и пошел играть во двор. Туда пришли ребята постарше, забрали у меня мяч и меня выгнали. Я расплакался, ко мне подошел мой старший брат, и я ему все рассказал. Он всех разогнал и вернул мне мой мяч.
Чем особенно запомнился местный чемпионат? Были там какие-то моменты, которые невозможно встретить в Европе?
У нас очень хороший чемпионат, где много талантливых, техничных молодых футболистов. Многие мировые звезды футбола начинали с нашего чемпионата (Яя Туре, Жервиньо, Саломон Калу). Единственное это то, что условия там не очень хорошие и мало стадионов, на которых можно проводить матчи, у большинства клубов нет денег.
Доводилось видеть диких животных в Кот-д'Ивуар?
Мне их видеть не доводилось, возможно, где-то в деревнях и можно их встретить, но редко.
В Кот-д'Ивуар высокий уровень преступности, приходилось сталкиваться? Или это неправда, и там ничуть не выше, чем в Нарве.
Уровень преступности и вправду у нас высокий, я честно не помню, сталкивался ли я с ней или нет. Там у ребят три варианта: хорошо учиться, быть талантливым спортсменом или идти в армию. Если все эти три варианта не про тебя, то хорошую работу будет найти очень тяжело, в результате многие становятся преступниками.
В Нарве намного спокойнее, я могу тут гулять и не переживать, а в родном городе так не получиться. У некоторых людей там нет работы, и из-за этого они злые и могут совершить любое преступление.
Когда вам было 20 лет, вы уехали в Россию, как это было?
У нас было местное дерби, и на трибунах был футбольный агент, но он пришел не на меня смотреть, а на другого игрока. После игры он подошел ко мне и спросил, как меня зовут, а сам представился агентом, сказал, что работает с футболистами, которых может трудоустроить в Россию. Я отказался, так как у нас в Африке говорили, что в России круглый год идет снег и медведи ходят по улицам. Потом агент снова со мной связался и сказал, что там лето тоже есть, что все не так ужасно, как нам рассказывали с детства. Старший брат мне сказал, что я должен попробовать свои силы. Вот так я и оказался в футбольном клубе „Мордовия“.
Родные не пытались отговорить вас от переезда?
Мама тогда сказала: „Зачем тебе Россия, почему, к примеру, не Франция?“. Я сказал агенту, о переживаниях мамы и что старший брат поговорил с ней и все объяснил. Агент тогда ответил:“Нет проблем, если ты захочешь, то ты сможешь вернуться домой“.
В России действительно всегда шел снег?
Я приехал в Россию в феврале, и было ужасно холодно, я хотел уехать обратно и думал о том, что просто не смогу там жить.
Тяжело было одному в чужой стране?
Было очень тяжело, потому что я привык жить в большой семье. Всегда кто-то был рядом, а тут я первый раз поехал в страну, где я никого не знал и где никто не разговаривал на французском языке. Я не знал русского, да и английский был очень слабый, поэтому не понимал, как общаться с людьми. Все общение происходило через агента, который все переводил.
Когда я оказался в России, я понял, что у них совсем другой менталитет. Люди думают по-другому и у них, так же как и у нас, большие семьи (бабушка, дедушка, мама).
После России, вы перешли в чемпионат Эстонии. Как приняли такое решение?
Когда я был в России, у меня были проблемы с клубом и агентом, в какой-то момент я остался без клуба и уже просто не хотел играть в футбол. Один мой брат жил во Франции, я хотел уехать к нему и завязать с футболом.
Один друг предложил мне просто попробовать поиграть в Эстонии, на что я ответил: “Эстония? Что это такое?“. Я вообще не знал о такой стране и тогда просто не понял, что это и где это. Мне показали на карте маленькую страну в Европе, я ответил „Серьезно?“, на что мне ответили: „Да!“. Я решил попробовать и вот уже 10 лет играю в Нарве.
Что для вас в Эстонии было тяжелее всего? Есть какая-то забавная истории, связанная с Эстонией?
Мне не было тяжело, так как коллектив был очень хороший. Они меня сразу приняли хорошо. В команде тогда были ветераны клуба: капитан Станислав Китто и Максим Грузнов. Они мне очень помогали и рассказывали, как и что делать. Поначалу Грузнов шутил, но я его не понимал, а потом когда стал понимать, это оказалось очень смешно.
Я привык играть жестко, что на родине, что в России, а когда начал так играть в Эстонии, то судья тут же за это показывал мне жёлтую карточку. В России я получил всего 4 желтые карточки за сезон, а в Эстонии 15.
Вы недавно провели 250-й матч за „Транс“, какая игра вам запомнилась больше всего и какую хотелось бы забыть?
Самая значимая игра для меня это финал кубка Эстонии, который мы выиграли в сезоне 2018/19 у „Нымме Калью“ (2:1). Также дважды играли в финале кубка Эстонии в сезонах 2011/12 и 2019/20. Забыть бы хотелось игру нынешнего сезона против „Калева“ в Таллинне, которую мы проиграли со счетом 5:2.
За время, проведенное в „Трансе“, какой гол для вас особенно важен?
Я нечасто забиваю, но мне запомнился гол в ворота „Тулевика“ из Вильянди. Я тогда забил на третьей минуте матча, и мы благодаря этому голу выиграли и заняли в итоге 5-е место в чемпионате Эстонии.
У вас есть игра за сборную, помните как это было?
Мне было 18 лет, и я играл за молодёжную сборную Кот-д’Ивуар до 20 лет. У главной сборной тоже тогда были сборы, но несколько игроков было травмировано, и к нам на тренировку пришел главный тренер основной сборной и нескольким игрокам сказал: „Ты, ты и ты. Завтра жду вас на нашей тренировке“. Когда он показал на меня, я просто стоял и говорил: „Чего? Как?“. Я постоянно следил за тренировками первой сборной, а тут меня позвали в одну сборную, где играют такие звезды как Дидье Дрогба и Яя Туре.
Мы по телевизору смотрели на Дидье Дрогба и Яя Туре и думали, что они такие зазнавшиеся звезды, а вживую все оказалось совсем иначе. Они обычные люди, которые подсказывали и поддерживали нас молодых ребят. Первое время я себя ощущал как будто фанатом и вообще не понимал, что делать на поле. Я мог сыграть грубо против них на тренировках, но они не кричали и не грубили, а наоборот говорили: „Не стесняйся, играй, играй!“.
Вы в Эстонии уже 10 лет. К чему было тяжелее всего привыкать?
Особых проблем с адаптацией не было. Мне друзья из Таллинна писали, спрашивали: „Как ты там, гуляешь?“, я им отвечал: „Отлично, гуляю каждый день, спокойно и никаких проблем“. На улице люди узнают и кричат: „Привет, Ири“. Как то после травмы нарвские болельщики вывесили баннер, где было написано „Железный Ири“, мне было очень приятно.
В ноябре 2016 года вы поженились с Анной, с которой познакомились в Нарве. Помните день вашего первого знакомства, как это было?
Мы переписывались и периодически гуляли, а потом постепенно все закрутилось, завертелось и вот мы уже 6 лет вместе. Она очень добрая и отлично меня понимает. По моему мнению, она - мой самый главный болельщик, хотя до нашего знакомства она никогда не интересовалась футболом.
Она была у вас на родине? Чему она удивилась?
Она там еще не была, но мы планируем туда съездить. Я ей рассказывал о том, как мы там живем, плюс, она была во многих странах, поэтому проблем не будет.
А еду вы какую здесь употребляете? Готовите что-то африканское?
Да, я сам люблю готовить. Очень тяжело найти нужные продукты, например, в Таллинне есть африканский магазин, но выбор там маленький, и дорого. Если улетаю, например, во Францию, то покупаю все там. В основном я кушаю как все, в целом, я не очень люблю супы и картошку, но при этом очень люблю солянку со сметаной, а если еще и с перцем, то все, я буду „офлайн“.
А из африканских блюд что можете посоветовать?
Я очень люблю рис, могу его есть каждый день, и бананы, но не как у вас, у нас они другие, иногда можно в магазине найти, но редко. Мне очень нравится африканское блюдо, рис с маслинным соусом, тут такого нет. Это очень вкусно.
Чего вам не хватает в Эстонии для полного счастья?
Очень не хватает солнца, даже летом его тут очень мало. Если бы оно было летом все три месяца, уже было бы хорошо.
Сталкивались с расизмом в России или Эстонии?
Никогда не сталкивался ни в России, ни в Эстонии.
Впереди ЧМ по футболу, кто ваш главный фаворит?
Я думаю, что будет либо Аргентина, либо Бразилия, обе сборные очень сильные. Я из Кот-д`Ивуара, к сожалению, наша сборная не попала на турнир, поэтому возможно буду следить и за Францией, но болеть буду за Аргентину.
Правильно ли я понимаю, что после окончания карьеры футболиста вы станете тренером?
У меня было несколько серьезных травм, во время восстановления стал учиться на тренера и продолжаю это делать, по сей день. Я сейчас тренирую детей „Транса“ и планирую стать полноценным тренером с категорией. Тренером очень тяжело быть, так как тренер и игрок это разные вещи. Тренер должен сам продумать тренировку, подобрать упражнения, а потом все это передать игрокам. Если говорить о тренировках детей, то важно чтобы они любили футбол и доверяли тренеру. Самое главное, чтобы в команде была дисциплина.
До детей я тренировал девушек, и вот тренировать их намного сложнее, чем мальчиков. У девушек совсем другие эмоции, гормоны. Сейчас она улыбается, а через пять минут может плакать. Было очень тяжело, но они меня слушались.
Я только начинаю свою путь тренера и многому учусь.
На кого равняетесь в тренерском деле?
Мне очень нравиться футбол, который исповедует Хосеп Гвардиола, а именно контроль мяча, все через пас, красиво, это как танец.