Любимец Нарвы Ири: сыграл грубо против Дрогба на тренировке, испугался, а он в ответ - не стесняйся!

Чем особенно запомнился местный чемпионат? Были там какие-то моменты, которые невозможно встретить в Европе?

Мама купила мне новый футбольный мяч, я его взял его и пошел играть во двор. Туда пришли ребята постарше, забрали у меня мяч и меня выгнали. Я расплакался, ко мне подошел мой старший брат, и я ему все рассказал. Он всех разогнал и вернул мне мой мяч.

Я, как правило, играл с детьми, которые были старше меня, так как я играл хорошо и они хотели меня видеть в своей команде. Дети моего возраста не хотели со мной играть и говорили: „Ты нас постоянно обыгрываешь“.

Я был счастлив на все 100%, у нас большая семья (у меня три брата и три сестры). Мы играли с друзьями почти каждый день в футбол после школы. Я на улице проводил почти все свое детство, во дворе было много детей, и мы играли с мячом. Приходил домой, делал уроки, кушал и шел играть с друзьями.

Расскажите о своем детстве, чем оно вам запомнилось больше всего?

Я начинал играть в футбол в 4 года, как и все местные дети с пыльного дворового футбола, да еще и босиком. Мой старший брат тоже играл в футбол, и как-то я поехал с ним просто посмотреть на более взрослый футбол, а потом захотел тоже попробовать, и вот так всё закрутилось. В дальнейшем уже играл на настоящем поле и в бутсах, до 2009 года выступал за ивуарийский клуб „ЕС Бинжервиль“. Вообще босиком играть намного лучше, так как лучше все чувствуешь, и происходит все быстрее. Для нас футбол - это культура и наша вторая жизнь. В нашей стране все маленькие дети играют с мячом везде, главное, чтобы был мяч, а остальное неважно.

Вы родились в Кот-д’Ивуар и играли там в местном чемпионате, а как вообще начали заниматься футболом? В каких условиях приходилось играть?

Элизе Ирье Би Сеи (или просто Ири) родился в Абиджане (Кот-д’Ивуар). В 2009 году сыграл 1 матч за национальную сборную Кот-д’Ивуара в Чемпионате африканских наций. Собирался завязать с футболом, но решил попробовать поиграть в „Трансе“ и не прогадал, женился на местной жительнице и живет и играет в Нарве уже 10 лет.

Мама тогда сказала: „Зачем тебе Россия, почему, к примеру, не Франция?“. Я сказал агенту, о переживаниях мамы и что старший брат поговорил с ней и все объяснил. Агент тогда ответил:“Нет проблем, если ты захочешь, то ты сможешь вернуться домой“.

У нас было местное дерби, и на трибунах был футбольный агент, но он пришел не на меня смотреть, а на другого игрока. После игры он подошел ко мне и спросил, как меня зовут, а сам представился агентом, сказал, что работает с футболистами, которых может трудоустроить в Россию. Я отказался, так как у нас в Африке говорили, что в России круглый год идет снег и медведи ходят по улицам. Потом агент снова со мной связался и сказал, что там лето тоже есть, что все не так ужасно, как нам рассказывали с детства. Старший брат мне сказал, что я должен попробовать свои силы. Вот так я и оказался в футбольном клубе „Мордовия“.

Когда вам было 20 лет, вы уехали в Россию, как это было?

В Нарве намного спокойнее, я могу тут гулять и не переживать, а в родном городе так не получиться. У некоторых людей там нет работы, и из-за этого они злые и могут совершить любое преступление.

Уровень преступности и вправду у нас высокий, я честно не помню, сталкивался ли я с ней или нет. Там у ребят три варианта: хорошо учиться, быть талантливым спортсменом или идти в армию. Если все эти три варианта не про тебя, то хорошую работу будет найти очень тяжело, в результате многие становятся преступниками.

В Кот-д'Ивуар высокий уровень преступности, приходилось сталкиваться? Или это неправда, и там ничуть не выше, чем в Нарве.

Мне их видеть не доводилось, возможно, где-то в деревнях и можно их встретить, но редко.

У нас очень хороший чемпионат, где много талантливых, техничных молодых футболистов. Многие мировые звезды футбола начинали с нашего чемпионата (Яя Туре, Жервиньо, Саломон Калу). Единственное это то, что условия там не очень хорошие и мало стадионов, на которых можно проводить матчи, у большинства клубов нет денег.

В России действительно всегда шел снег?

Я приехал в Россию в феврале, и было ужасно холодно, я хотел уехать обратно и думал о том, что просто не смогу там жить.

Тяжело было одному в чужой стране?

Было очень тяжело, потому что я привык жить в большой семье. Всегда кто-то был рядом, а тут я первый раз поехал в страну, где я никого не знал и где никто не разговаривал на французском языке. Я не знал русского, да и английский был очень слабый, поэтому не понимал, как общаться с людьми. Все общение происходило через агента, который все переводил.

Когда я оказался в России, я понял, что у них совсем другой менталитет. Люди думают по-другому и у них, так же как и у нас, большие семьи (бабушка, дедушка, мама).

После России, вы перешли в чемпионат Эстонии. Как приняли такое решение?

Когда я был в России, у меня были проблемы с клубом и агентом, в какой-то момент я остался без клуба и уже просто не хотел играть в футбол. Один мой брат жил во Франции, я хотел уехать к нему и завязать с футболом.

Один друг предложил мне просто попробовать поиграть в Эстонии, на что я ответил: “Эстония? Что это такое?“. Я вообще не знал о такой стране и тогда просто не понял, что это и где это. Мне показали на карте маленькую страну в Европе, я ответил „Серьезно?“, на что мне ответили: „Да!“. Я решил попробовать и вот уже 10 лет играю в Нарве.

Что для вас в Эстонии было тяжелее всего? Есть какая-то забавная истории, связанная с Эстонией?

Мне не было тяжело, так как коллектив был очень хороший. Они меня сразу приняли хорошо. В команде тогда были ветераны клуба: капитан Станислав Китто и Максим Грузнов. Они мне очень помогали и рассказывали, как и что делать. Поначалу Грузнов шутил, но я его не понимал, а потом когда стал понимать, это оказалось очень смешно.

Я привык играть жестко, что на родине, что в России, а когда начал так играть в Эстонии, то судья тут же за это показывал мне жёлтую карточку. В России я получил всего 4 желтые карточки за сезон, а в Эстонии 15.