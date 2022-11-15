Россия нанесла по Киеву ракетный удар

Киев подвергся ракетному удару, сообщают украинские телеграм-каналы. В городе и области слышны взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ракеты попали в два жилых дома в Печерском районе. По словам очевидцев, пишет телеграм-канал „Реальный Киев“, в пятиэтажном доме начался пожар. В Киевской городской военной администрации сообщили, что над городом также сбили четыре ракеты. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в области система ПВО сбила несколько ракет.

Украинские телеграм-каналы также пишут о ракетах, летящих над Полтавской, Черкасской и Запорожской областями. Ранее сообщалось, что в Черниговской области, которая граничит с Киевской, работает система ПВО. Воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Киев подвергся обстрелу впервые за две недели. 15 ноября на Бали в Индонезии начался двухдневный саммит „Большой двадцатки“. В Воздушных силах ВСУ ранее допускали, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине во время саммита.