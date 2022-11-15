Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины: в Киеве повреждены жилые дома, в Харькове остановлено метро(231)
Днем 15 ноября города Украины подверглись массированному ракетному удару. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны, пишет „Медуза“.
В общей сложности российские военные выпустили по Украине около 100 ракет Х-101 и Х-555, утверждает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Президент Украины Владимир Зеленский привел другие данные: в видеобращении, опубликованном в его телеграм-канале, говорится, что по территории страны были выпущены 85 ракет, преимущественно по энергетической инфраструктуре.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о трех попаданиях по жилым домам в Печерском районе украинской столицы. В одном из пятиэтажных домов начался пожар. Несколько ракет были сбиты средствами ПВО над Киевом, добавил он. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал в телеграм-канале видео горящего после ракетного удара в Киеве жилого дома.
По сведениям мэра, на месте одного из поврежденных домов обнаружено тело погибшего.
Удары по объектам критической инфраструктуры зафиксированы в Харькове, Ровно, Житомире, Полтаве. Главы военных администраций сообщают о взрывах в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Во многих регионах сработали средства ПВО. Местных жителей просят не покидать укрытий.
Из-за массированной атаки „Укрэнерго“ начало экстренные отключения электричества по всей стране. В Киеве без света остались половина жителей города, сообщил Кличко. Во многих городах наблюдаются проблемы с сотовой связью. В Харькове остановлена работа метрополитена и наземного электротранспорта.
Представитель офиса Зеленского Кирилл Тимошенко назвал ситуацию в стране „критической“. „Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. „Укрэнерго“ вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании“, — написал он в телеграме.
О проблемах с электроснабжением вечером 15 ноября сообщили в соседней Молдове. Страна перестала получать электроэнергию из Румынии, в результате чего в некоторых регионах пропал свет. Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну связал отключения с ракетными обстрелами украинской критической инфраструктуры.
Российские официальные лица пока никак ракетные удары по Украине не комментировали.
15 ноября в Индонезии начался двухдневный саммит „Большой двадцатки“. Накануне мероприятия в ВСУ допускали, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине во время саммита.
Минобороны РФ с начала октября регулярно обстреливает объекты военной, энергетической и иной критической инфрастуктуры Украины, что приводит к масштабным отключениям электричества и водоснабжения в украинских городах.