Гражданский иск в полмиллиона: слушая обвинительный приговор, бывший работник Tallinna Linnatransport закурил

Главный подозреваемый в коррупции, бывший руководяший работник Tallinna Linnatransport Яанус Винк, слушая обвинительное решение суда, закурил. Что ж, он может быть доволен: размер гражданского иска уменьшился с 1,4 миллиона до полмиллиона евро, к тому же же ему не придется нести ответственность в одиночку.

Четыре с половиной года назад, в апреле 2018 года, Яануса Винка и еще троих руководящих работников TLT задержали по подозрению в коррупции. Если троих задержанных подозревали в нарушении требований проведения конкурсов госпоставок, то Яануса Винк еще и в получении взяток в крупных размерах. Приобретенное таким образом имущество оценивалось в два миллиона евро. Полиция конфисковала принадлежащие Винку автомобили и мотоциклы.