17.11.2022, 10:19
Гражданский иск в полмиллиона: слушая обвинительный приговор, бывший работник Tallinna Linnatransport закурил(6)
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Дело о коррупции на предприятии Tallinna Linnatransport (TLT, Таллиннский городской транспорт), по которому еще весной было достигнуто соглашение, дошло наконец до суда. В соответствии с соглашением размер гражданского иска, предъявленного TLT, составил почти полмиллиона евро. Взяточнику вернут имущество, оцениваемое в сумму с семью нулями, пишет газета Eesti Päevaleht.
Главный подозреваемый в коррупции, бывший руководяший работник Tallinna Linnatransport Яанус Винк, слушая обвинительное решение суда, закурил. Что ж, он может быть доволен: размер гражданского иска уменьшился с 1,4 миллиона до полмиллиона евро, к тому же же ему не придется нести ответственность в одиночку.