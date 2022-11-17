Новости Эстонии
17.11.2022, 10:19

Гражданский иск в полмиллиона: слушая обвинительный приговор, бывший работник Tallinna Linnatransport закурил

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Яанус Винк
Яанус Винк
ФОТО: Delfi meedia

Дело о коррупции на предприятии Tallinna Linnatransport (TLT, Таллиннский городской транспорт), по которому еще весной было достигнуто соглашение, дошло наконец до суда. В соответствии с соглашением размер гражданского иска, предъявленного TLT, составил почти полмиллиона евро. Взяточнику вернут имущество, оцениваемое в сумму с семью нулями, пишет газета Eesti Päevaleht.

Главный подозреваемый в коррупции, бывший руководяший работник Tallinna Linnatransport Яанус Винк, слушая обвинительное решение суда, закурил. Что ж, он может быть доволен: размер гражданского иска уменьшился с 1,4 миллиона до полмиллиона евро, к тому же же ему не придется нести ответственность в одиночку.

Четыре с половиной года назад, в апреле 2018 года, Яануса Винка и еще троих руководящих работников TLT задержали по подозрению в коррупции. Если троих задержанных подозревали в нарушении требований проведения конкурсов госпоставок, то Яануса Винк еще и в получении взяток в крупных размерах. Приобретенное таким образом имущество оценивалось в два миллиона евро. Полиция конфисковала принадлежащие Винку автомобили и мотоциклы.

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