ФОТО | Huawei вывела на эстонской рынок смартфон Mate 50 Pro с исключительной технологией съемки(1)
В Эстонию прибыл еще один флагман серии телефонов технологической компании Huawei — модель профессионального уровня Mate 50 Pro, чьи революционные инновации реализованы в исключительно мощной технологии фотокамеры, стильном и надежном внешнем виде, а также смартфон отличается новым уровнем производительности.
По словам эксперта по технологиям и руководителя обучения Huawei Екатерины Мишиной, новый смартфон Mate 50 Pro — это самая мощная модель в истории Huawei, оснащенная передовыми технологиями как по части фото- и видеосъемки, общей производительности, так и с точки зрения стиля и надежности.
Особенностью смартфона Mate 50 Pro является, прежде всего, имеющая подвижную диафрагму 50-мегапиксельная фотокамера, чья 10-ступенчатая регулируемая физическая диафрагма представляет собой высочайшую оптическую систему. Благодаря тому, что свет лучше проходит через диафрагму камеры, вы можете делать снимки и видеоролики более высокого качества, на которых четче отображаются яркость, свет и тени, а также холодные и теплые тона.
„Для реализации всего потенциала предусмотрен профессиональный режим фотосъемки, позволяющий вручную изменить как глубину резкости, так и степень размытия. Таким образом можно делать исключительные портреты, текстуры, пейзажи или же переключиться на макросъемку, чтобы сделать фотографии с четким передним планом и размытым фоном“, - рассказывает Мишина. Благодаря усовершенствованной технологии теперь даже снимки, сделанные в темноте, получаются более детализированными по сравнению с предыдущими моделями смартфонов, и можно больше не беспокоиться о смазанных фотографиях при слабом освещении или темноте.
Функция SuperHub также добавляет мощности и удобства пользования новым смартфоном, потому что позволяет передавать неограниченное количество данных и файлов из одного приложения и устройства в другое. „Это ломает любые границы, которые раньше отделяли разные платформы и приложения друг от друга“, — отмечает Мишина. Телефон также может освободить при необходимости до 20 ГБ памяти. „Для этого телефон объединяет дубликаты файлов, сжимает малоиспользуемые приложения и устраняет ненужные повторные загрузки, чтобы в телефоне оставалось больше места только для того, что необходимо“, — объясняет руководитель по обучению Huawei.
В дополнение к технологическим инновациям Mate 50 Pro компания Huawei также провела работу по повышению физической прочности устройства. „Например, эластичное экранное стекло, оцененное на самом высоком уровне в области материаловедения, делает модель устройства оранжевого цвета исключительно устойчивой к падениям“, — описывает эксперт. Екатерина Мишина также добавляет, что устройство является водонепроницаемым на глубине до 6 метров, и к тому же является первой моделью такого рода, изготовленной из веганской кожи.