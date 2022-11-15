ФОТО | Huawei вывела на эстонской рынок смартфон Mate 50 Pro с исключительной технологией съемки

По словам эксперта по технологиям и руководителя обучения Huawei Екатерины Мишиной, новый смартфон Mate 50 Pro — это самая мощная модель в истории Huawei, оснащенная передовыми технологиями как по части фото- и видеосъемки, общей производительности, так и с точки зрения стиля и надежности.



Особенностью смартфона Mate 50 Pro является, прежде всего, имеющая подвижную диафрагму 50-мегапиксельная фотокамера, чья 10-ступенчатая регулируемая физическая диафрагма представляет собой высочайшую оптическую систему. Благодаря тому, что свет лучше проходит через диафрагму камеры, вы можете делать снимки и видеоролики более высокого качества, на которых четче отображаются яркость, свет и тени, а также холодные и теплые тона.



„Для реализации всего потенциала предусмотрен профессиональный режим фотосъемки, позволяющий вручную изменить как глубину резкости, так и степень размытия. Таким образом можно делать исключительные портреты, текстуры, пейзажи или же переключиться на макросъемку, чтобы сделать фотографии с четким передним планом и размытым фоном“, - рассказывает Мишина. Благодаря усовершенствованной технологии теперь даже снимки, сделанные в темноте, получаются более детализированными по сравнению с предыдущими моделями смартфонов, и можно больше не беспокоиться о смазанных фотографиях при слабом освещении или темноте.