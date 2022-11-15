Ограничения для посещения родственников в Эстонии ввели и для белорусов

Первые тревожные сообщения от белорусов, живущих в Эстонии, стали поступать несколько дней назад. „Муж работает в Таллинне, у него временный вид на жительство там. Мы же продолжаем жить в Минске, но часто с детьми навещаем: скучают все, — рассказывает белоруска Ольга. — Как раз двухмесячная виза закончилась, и я понесла подавать документы на новую. Но документы у меня принимать отказались, сославшись на то, что есть некоторые распоряжения. Официального подтверждения я не нашла“.

В Министерстве иностранных дел Эстонии на запрос RusDelfi ответили, что в связи с решением Беларуси сократить штат посольства Эстонии в Минске до минимума, количество консульских услуг, предоставляемых в посольстве, ограничено директивой министра иностранных дел. Граждане Беларуси и граждане иностранного государства с зарегистрированным местом жительства в Беларуси, чей вид на жительство в Беларуси действует еще не менее 6 месяцев на момент подачи заявления на получение визы, могут оформить визу через посольство. Краткосрочная виза и эстонская долгосрочная виза могут быть заявлены для следующих целей поездки: гражданин Эстонии, проживающий в Эстонии, или лицо, имеющее долгосрочный вид на жительство в Эстонии, - для посещения близкого члена семьи; для учебы, а также, при необходимости, по гуманитарным причинам, таким как тяжелая болезнь или похороны близкого родственника.