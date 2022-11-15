Бах: необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, в том числе конфликтующие(6)
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал лидеров G20 включить пункт о „спортивной нейтральности“ в совместное заявление по итогам саммита на Бали.
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15–16 ноября, пишет Sports24.
„Олимпийские игры, прошедшие в Токио и в Пекине в разгар пандемии, дали всему миру надежду.
Олимпиада способна объединить весь мир, только если атлеты со всего мира будут в ней участвовать.
В отличие от других конфликтов между странами в прошлом, в этот раз некоторые страны решили, что имеют право отказывать атлетам в участии в Олимпийских играх по политическим соображениям. Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится.
Сама суть спорта в том, что решения должны принимать только исходя из спортивных результатов, а не чего-либо еще.
Необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, настоящего символа мира из Олимпийских игр не получится. У человечества не так уж и много возможностей объединиться.
Я обращаюсь к вам, лидеры G20, с просьбой услышать мой призыв к миру и дать ему шанс. Пожалуйста, включите свою нейтральность в отношении спорта в совместное заявление по итогам саммита“, — сделал заявление Бах.