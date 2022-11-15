Бах: необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, в том числе конфликтующие

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15–16 ноября, пишет Sports24.

„Олимпийские игры, прошедшие в Токио и в Пекине в разгар пандемии, дали всему миру надежду.

Олимпиада способна объединить весь мир, только если атлеты со всего мира будут в ней участвовать.

В отличие от других конфликтов между странами в прошлом, в этот раз некоторые страны решили, что имеют право отказывать атлетам в участии в Олимпийских играх по политическим соображениям. Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится.

Сама суть спорта в том, что решения должны принимать только исходя из спортивных результатов, а не чего-либо еще.

Необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, настоящего символа мира из Олимпийских игр не получится. У человечества не так уж и много возможностей объединиться.

Я обращаюсь к вам, лидеры G20, с просьбой услышать мой призыв к миру и дать ему шанс. Пожалуйста, включите свою нейтральность в отношении спорта в совместное заявление по итогам саммита“, — сделал заявление Бах.

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