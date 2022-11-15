В России покажут фильм о Валерии Карпине

В онлайн-кинотеатре Okko 17 ноября состоится премьера фильма о главном тренере сборной России Валерии Карпине. Об этом сообщает rg.ru.

Фильм начали снимать в начале года, когда сборная России готовилась к стыковым матчам за право сыграть на ЧМ-2022. Однако сборные Польши, Чехии и Швеции отказались играть с российской командой после начала войны на Украине.

Съемки с Карпиным проходили в России и Испании. Автор фильма Наталья Билан также общалась со старшей дочерью тренера Марией, которая живет в Испании. В Эстонии, где родился Карпин, о сыне рассказывала его мама Светлана Анатольевна и первый тренер в футбольной команде из Нарвы Юрий Шаламов.

В съемках принимали участие футболисты клуба „Ростов“, который, как и сборную России, возглавляет Карпин, жена Дарья, друзья, журналисты, блогеры и болельщики.





Сам Карпин рассказал о несостоявшемся матче со сборной Польши, которая в итоге вышла на чемпионат мира; вспоминал, как в 35 лет собрался на „пенсию футболиста“ и признался, что в 53 года его все чаще посещают мысли о выходе на пенсию тренерскую. При том, что все родные отмечают: представить занимающегося домашними делами Карпина невозможно.

Также главный тренер говорит в фильме об инфантильных футболистах, вспоминает свое поколение и признается при этом, что не любит фразу „а вот в наше время…“, размышляет о том, как мотивировать футболистов, которые получают 40 тысяч в месяц и 2 миллиона евро в год.

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